Frente Amplio celebra el acuerdo en Canarias e insta a Podemos a lograr la unidad en el resto del país

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (c), y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d), durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar, a 30 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha celebrado el acuerdo alcanzado este jueves en Canarias para que todas las fuerzas de izquierdas del territorio --Nueva Canarias-Bloque Canarista, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Podemos-- se presenten bajo una misma candidatura electoral que se llamará Unidad del Pueblo Canario en las dos provincias para las elecciones generales del próximo 29 de diciembre.

Un pacto que se ha conseguido "gracias al esfuerzo y la generosidad de todos los actores político", según ha expresado Frente Amplio en un comunicado en el que insta a "todos los partidos" a avanzar "hacia una gran coalición para todo el país" y cerrando "candidaturas de unidad a nivel estatal", "también en Madrid y Barcelona".

"Este anuncio demuestra que una sola papeleta de izquierdas es posible, también, en todo el Estado", han afirmado desde Frente Amplio, que ha apelado a "la generosidad y la responsabilidad" de todas las formaciones situadas a la izquierda del Partido Socialista.

Estas afirmaciones por parte de Frente Amplio llegan a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para acordar con Podemos una candidatura unitaria de toda la izquierda. La eurodiputada y candidata de la formación morada al 29N, Irene Montero, ha asegurado que su formación seguirá "buscando acuerdos en más territorios".