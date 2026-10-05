Sumar responde a Podemos que no hará un debate público sobre primarias y le insta a sentarse en una mesa de negociación

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos 'Frente Amplio', a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos del nuevo proyecto de izquierdas Frente Amplio (Sumar, Comuns, IU y Más Madrid) han respondido a Podemos que no va a hacer un debate público en los medios sobre la posibilidad de primarias abiertas y le ha reclamado que si quiere hacer alguna propuesta se siente primero en una mesa de negociación con representantes de todas las organizaciones.

Así lo ha manifestado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes tras la reunión de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo para valorar el momento político tras la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29-N, cuestionado por la propuesta del partido 'morado' haya planteado este proceso de elección de candidatos como condición para confluir y dirimir el preso de cada organización en las listas.

Urtasun ha remarcado que aspiran a conformar un verdadera candidatura amplia de izquierdas donde "no sobra nadie" y que aspira a abanderar la izquierda alternativa, dado que se consideran "imprescindibles" para revalidar el Gobierno de coalición.

"TIENE UNA SILLA DISPONIBLE"

Por tanto, ha emplazado a Podemos a si "quiere hacer alguna propuesta" tiene una "silla disponible" para hacer las propuestas que consideren oportuna.

"Desde luego lo que nosotros no haremos, porque creo que la gente lo que nos quiere ahora es armar una candidatura lo más fuerte posible, es hacer un debate a través de los medios de comunicación. Quien quiera venir a sentarse a la silla a hacer una propuesta como todas las demás fuerzas políticas aquí estamos para debatir", ha enfatizado.

A su vez, ha desgranado que también encontrarán marcos de colaboración con la izquierda soberanista, pero ha insistido en que están volcados en desplegar la candidatura 'Frente Amplio' como opción estatal.

En contraposición, la eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral y ha planteado a los partidos de Sumar como condición para confluir celebrar unas primarias abiertas a toda la izquierda el 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.

De esta forma, el partido 'morado' redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos.