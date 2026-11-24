Frente Amplio despliega una pancarta cerca de Atocha, en Madrid, para reivindicar sus logros en el Gobierno. - FRENTE AMPLIO

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha lanzado este martes la campaña para reivindicar sus logros en el Gobierno de coalición en la última legislatura y reivindicarse como el auténtico voto útil para el electorado progresista en las elecciones generales del 29N.

A través de esta iniciativa, bajo el lema 'Que no sea la última vez', la candidatura ha desplegado lonas en la calle con varios hitos de la gestión de sus ministerios, como una desplegada en la avenida Ciudad de Barcelona en la capital.

También ha lanzado un videoclip en el que aparecen imágenes de los principales referentes de esta coalición y, con música de la banda de rock 'Queen', recoge diversos recortes de prensa con las principales medidas impulsadas durante el último mandato.

Con esta campaña Frente Amplio llama a cuestionarse qué es el voto útil y combatir el llamamiento a la concentración de voto que está haciendo el PSOE.

Este lunes la candidata a la Presidencia de Frente Amplio, Ada Colau, ya advirtió de que en estos comicios no es suficiente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez quede primero porque lo que se elige es el Gobierno de coalición y para que sea progresista su colación tiene que entrar fuerte en el Congreso.

De esta forma, Frente Amplio pone el*foco en medidas sociales y económicas para movilizar al electorado de cara al 29N, defendiendo su papel para subir el salario mínimo*a 1.286 euros, un incremento del 75%.

La candidatura "saca pecho" también de las medidas relacionadas con la inversión en dependencia, el programa de gafas y lentillas gratuitas para menores de 16 años del Plan Veo y los ERTE, que permitieron mantener millones de empleos durante la pandemia.

La campaña plantea el 29N como una elección entre "un gobierno que siga ampliando estos derechos y medidas sociales o uno que dé marcha atrás y los elimine", alertando de que estos logros conseguidos por la izquierda "están en juego" en caso de que las derechas lleguen a Moncloa.

Junto a esos avances, Frente Amplio sitúa otras propuestas para los próximos años: aumentar los permisos de maternidad, subir las pensiones, financiar las gafas de los más pequeños y prorrogar los contratos de alquiler.

El objetivo, según trasladan en la coalición, es que las políticas que han mejorado las condiciones de vida bajo este gobierno puedan continuar y ampliarse.El Frente Amplio contrapone así la pregunta ¿Voto útil? a una "relación directa de cambios concretos en el SMI, los cuidados, las pensiones, el precio del alquiler y gastos familiares".

