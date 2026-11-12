Frente Amplio propone una regulación para legalizar la huelga de alquileres

El candidato del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Amplio por Madrid a las elecciones del 29N, Emilio Delgado, ha anunciado este jueves una propuesta para reconocer legalmente a los sindicatos de inquilinas y las huelgas de alquileres.

La figura de la huelga de alquileres está amparada en países como Estados Unidos, donde los inquilinos retienen de forma colectiva el pago de la renta de sus pisos mientras exigen mejoras contractuales o en sus pisos.

De esta manera, la candidatura plantea una reforma legal dirigida a que los arrendatarios puedan organizarse colectivamente "frente a los abusos de los propietarios sin exponerse a un desahucio por impago".

Ambas medidas, según ha explicado la coalición en un comunicado, habían sido presentadas por el Sindicato de Inquilinas y el Frente Amplio las recogerá en su programa.

UN FONDO PÚBLICO RECIBIRÍA LAS RENTAS MENSUALES

La idea de Frente Amplio consiste en emular la experiencia de otros países con la regulación de la huelga de alquileres, que permitirá a los inquilinos retener colectivamente el pago directo de sus mensualidades cuando existan incumplimientos justificados por parte de la propiedad, como la falta de mantenimiento de los inmuebles.

El mecanismo propuesto establece que los arrendatarios depositen el 100% del importe de sus alquileres en un fondo público, en lugar de transferirlo directamente a los propietarios. De esta manera, el dinero quedaría consignado y su depósito dentro del plazo establecido tendría la misma validez legal que el pago ordinario de la renta.

Así, los propietarios no podrían iniciar procedimientos de desahucio por impago contra los inquilinos que participasen en estas huelgas conforme a los requisitos legales previstos, ni reclamar intereses por las cantidades consignadas.

La propuesta también contempla mecanismos de "protección frente a posibles represalias de los arrendadores, incluidas las negativas a renovar los contratos como consecuencia de la participación de los inquilinos en estas movilizaciones."

Por otro lado, Delgado ha destacado que también iniciativas concretas de sindicación. Así, defiende que cualquier persona inquilina pueda constituir un sindicato de vivienda junto a otras dos personas, estableciendo un mínimo de tres integrantes para su creación.

Estas organizaciones contarían con reconocimiento "legal pleno" y capacidad para negociar convenios colectivos de arrendamiento, tanto en edificios concretos como en ámbitos territoriales más amplios.

Con esta medida, el Frente Amplio plantea introducir en el mercado del alquiler mecanismos de negociación colectiva similares a los que existen en el ámbito laboral, con el objetivo de reforzar la posición de los inquilinos frente a los propietarios y evitar que cada arrendatario tenga que afrontar individualmente los conflictos relacionados con su vivienda.