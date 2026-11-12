Frente Amplio exige a Sánchez el cese de Marlaska por las cargas policiales durante la huelga general

El candidato del Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado, durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). El encuentro se enmarca dentro de los actos políticos de precampaña del partido- Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La coalición Frente Amplio ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación "desmedida y desproporcionada" de la Policía Nacional durante la jornada de la huelga general de este miércoles.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha señalado que "no tiene mucho sentido ya apelar al ministro" a que dé explicaciones por esas cargas policiales y que "cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno".

Delgado sostiene que hasta el electorado socialista "se siente incómodo" con estas actuaciones porque "no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera" que la Policía carga "duramente" contra los manifestantes en protestas de índole progresista.

El dirigente de Más Madrid ha censurado que el Gobierno "tienda la mano" a la ciudadanía para movilizarse por sus derechos y, cuando marcha en las calles, haga "cargas policiales salvajes". En concreto, ha puesto el acento en el "problema" que, a su juicio, existe con los policías antidisturbios.

El ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, también ha pedido una "investigación a fondo" de las cargas policiales contra sindicalistas y que le toca a Interior aclarar esas "cargas absolutamente desproporcionadas e injustificadas".

En declaraciones a 'TVE', Urtasun ha afirmado además que la violencia que se pudo ver en la calle son actos llevados a cabo por pequeños "grupúsculos" que, a su juicio, "nada tienen que ver con la manifestación".

LA ACTUACIÓN HA SIDO "COLECTIVA"

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha exigido, en primer lugar, explicaciones a Marlaska por la "sobreactuación policial" contra los manifestantes y, en segundo, que dimita. "Hasta donde sabemos, la actuación (policial) ha sido colectiva" y, por tanto, "esto requiere muchas explicaciones y probablemente la asunción de responsabilidades políticas", ha insistido Barbero, quien ha apuntado que, aunque sea socio del Gobierno, Sumar no se siente identificado con estas posiciones.

De su lado, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha tachado de "absolutamente inaceptable" el "abusivo y excesivo" uso de la fuerza que ha hecho la Policía en "demasiados lugares", lo que, a su juicio, exige una depuración de responsabilidades. "Vamos a pedir sanciones internas pero también responsabilidades políticas porque es evidente que hay que controlar la penetración de descontrolados en las instituciones del Estado", ha dicho.

"SI NO PUEDE CONTROLAR A LA POLICÍA, NO PUEDE SER MINISTRO"

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha denunciado por "desproporcionada" la actuación policial durante la jornada de huelga general y ha pedido que quienes utilizaron la fuerza "hoy no se levanten siendo policías" y que el ministro del Interior presente su dimisión. "Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro", ha indicado.

Al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se le ha preguntado si también cree que Marlaska debería irse, si bien se ha limitado a poner en valor lo expresado por Emilio Delgado, quien sí la ha exigido directamente.