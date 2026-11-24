El candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, durante Ellas Preguntan en ‘Artículo14’, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España)- Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales del 29N, Emilio Delgado, ha afirmado que le gustaría ser ministro de la cartera de Vivienda o en su defecto del área de Trabajo en un futuro gobierno progresista con el PSOE.

Así lo ha trasladado durante una entrevista abierta con 'Articulo 14', recogida por Europa Press, para agregar que la "cuestión del poder no hay que rehuirla" y que en su caso quiere ejercer esa responsabilidad en favor de las mayorías populares. Es más, ha confrontado que, a diferencia de la derecha, el quiere "aplicar la motosierra a los de arriba" y reducir la desigualdad en España.

"Tener poder es una responsabilidad, hay que ejercerlo con honestidad y ejercerlo bien para ponerlo a disposición de las mayorías sociales", ha agregado para señalar que le gustaría ser ministro de Vivienda pero que si esa cartera la ostenta la líder electoral de la coalición, Ada Colau, también desearía llevar Trabajo.

"No hay ningún problema", ha comentado con humor Delgado para insistir en que le gustaría ser ministro y que su espacio político quiere asumir la gestión de la Vivienda y quitar ese Ministerio al PSOE, que hasta ahora lo ha ostentado.

Paralelamente, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, que es "lógico" que Frente Amplio, que se reivindica como el "partido de la Vivienda" en esta legislatura, quiera dirigir este Ministerio.

"Lo mismo que ha hecho Yolanda Díaz en el mercado de trabajo lo va a hacer Ada Colau en el de la Vivienda", ha defendido el también portavoz de Campaña de Frente Amplio para agregar que hay que poner orden al "descontrol" del mercado inmobiliario.

NO ES "MUY FEMINISTA" APROPIARSE DEL TRABAJO DE DÍAZ

Por otro lado y cuestionado sobre le preocupa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intente achicarles espacio al imitar propuestas programáticas de Frente Amplio, como el impuesto a ultrarricos, Emilio Delgado ha respondido que habría que preguntarle al propio presidente del Gobierno, pero ha confrontado que su espacio lleva poniendo sobre la mesa en el Gobierno la prestación universal por hijo o el alquiler indefinido que los socialistas han rechazado.

Así, ha recriminado al PSOE que cada avance que se ha logrado en la pasada legislatura ha habido que "pelear muchísimo" con el PSOE y ha proclamado que aunque las ideas "no son de nadie", corresponde también tener "cierta honestidad" y reconocer de dónde salen las propuestas, que en este caso son de Frente Amplio.

Es más, ha lanzado que "no le parece muy feminista ni muy honesto coger el trabajo de una compañera, dejarlo en un cajón y sacarlo en las elecciones y ponerte la chapa como que ese trabajo es tuyo", en alusión a la actitud del PSOE respecto a la ampliación de permisos por fallecimiento de un familiar que ha venido reclamando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

A la pregunta de si Frente Amplio contemplaría apoyar desde fuera al Ejecutivo del PSOE o está decidido a entrar en el Gobierno, Delgado ha explicado que eso depende de la correlación de fuerzas y, en consecuencia, esa cuestión solo puede responderse una vez celebradas las elecciones.

"¿IRENE MONTERO? DISTANCIA"

También ha respondido con el término "distancia" a la pregunta de qué concepto le inspira la candidata de Podemos, Irene Montero, mientras que ha subrayado la "fraternidad" en el caso de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García.

Respecto a la fallida unidad con Podemos en estos comicios y si ello ha generado decepción, ha explicado que se intentó una candidatura unitaria de izquierdas y una "se ha quedado fuera", en alusión a los 'morados', que decidió seguir su propio camino. Por tanto, ha ahondado que "no se le puede obligar a nadie a punta de pistola a formar parte de un grupo".

En todo caso, ha reafirmado que "más que unir a partidos" lo que quieren es "unir voluntades" de gente que piensa distinto pero está de acuerdo en lo fundamental ante una derecha que tacha a los maestros de "garrapatas".

RUFIÁN: RELACIÓN "CORDIAL Y POCO MÁS"

Sobre la tónica de cambios de marca electoral en el espacio progresista independiente del PSOE, Delgado ha tirado de humor para decir que la "izquierda española es muy complicada" y por eso se afana todo el rato en repetir el nombre de Frente Amplio.

En cuanto a su relación con el candidato de ERC, Gabriel Rufián, el también dirigente de Más Madrid ha indicado que es "cordial" y en ningún caso cuando compartió un acto con él para debatir sobre el futuro de la izquierda implicaba hablar de la opción de un nuevo proyecto electoral, lamentando que se generara ese relato "ajeno" a sus intenciones. "El objetivo no era abrir un partido nuevo", ha precisado.

CASO ERREJÓN: SE LE SACÓ DE LA POLÍTICA A LAS 72 HORAS

Respecto al caso del exdiputado Íñigo Errejón, investigado por presunta agresión sexual, el candidato a estos comicios ha dicho que fue "dolorosísimo" pero ha puesto en valor que fueron el "único partido" que en 72 horas de conocerse esas denuncias ponía "fuera de circulación a uno de sus fundadores".

"Yo estoy viendo como en otros casos, como el del alcalde de Móstoles, su partido (el PP) lo que le dice a las víctimas es que se callen, que están mejor calladitas", ha confrontado para agregar que en su formación se han actualizado todos los protocolos y se deja en manos de una auditoría externa cualquier caso de acoso o agresión sexual.