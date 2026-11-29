La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede de Frente Amplio, en el Espacio Larra, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha fracasado en su intento de convertirse en el factor determinante en las elecciones del 29N para intentar revalidar el Gobierno progresista al hundirse a un total de 13 diputados, si se suman a la coalición valenciana liderada por Compromís.

De esta forma, el espacio heredero de Sumar pierde 18 escaños con respecto a hace cuatro años y obtiene el peor resultado de la izquierda alternativa al PSOE en 15 años y sitúa al espacio a los niveles que logró IU en 2011, cuando se quedó en 11 diputados con (casi 1,7 millones de votos).

Se cierra así un ciclo político en dicho espacio que se abrió en 2015 tras el 15M, lo que supone pasar de las aspiraciones de gobernar a la irrelevancia política como partido de oposición. Además, los partidos de corte estatal entran en crisis, con mínimos históricos de representación en contraste con el tiró de los partidos soberanistas y regionalistas.

Con el 95% escrutado la candidatura que encabeza Ada Colau obtiene 1.355.246 votos, el 5,08% del total, a lo que se añadirían 380.988(1,4% del sufragio emitido) conseguidos por la coalición Compromís-Frente Valenciano. En conjunto, se quedan a 1,3 millones de papeletas menos de las que cosechó Sumar en 2023 cuando superó los tres millones (el 12,3% del escrutinio total) que valieron 31 diputados.

En consecuencia, el balance electoral de Frente Amplio es paupérrimo frente a su aspiración de alcanzar como mínimo el 10% del voto total, dado que ese umbral según sus cálculos les podía reportar un grupo de al menos una veintena de diputados que podían valer para disputar la gobernabilidad. Por tanto, Frente Amplio ha naufragado en su afán de ser el factor determinante para que PP y Vox alcanzaran la Moncloa.

A nivel territorial, las elecciones han sido una sangría para Frente Amplio, que no logra diputados en un histórico granero de diputados como Andalucía y que solo obtiene representación en Barcelona (3), Baleares (1), Zaragoza (1), Valencia (2) y Madrid, que se convierte en su granero de escaños con un total de cinco.

En Alicante la coalición entre Compromís, Frente Amplio y Podemos logra escaño que recae en la dirigente morada María Teresa Pérez. Y en el archipiélago balear y Zaragoza recae en sus aliados de Ara Més y Chunta Aragonesista (CHA).

IU COSECHA SU PEOR REPRESENTACIÓN HISTÓRICA, SOLO UN DIPUTADO

El 29N confirma la crisis que atraviesa la izquierda de corte estatal que queda muy debilitada con solo dos escaños en total para IU y Movimiento Sumar, un retroceso considerable con respecto a hace cuatro años cuando las dos fuerzas coparon 16 escaños de la coalición Sumar. De hecho, si se suma los diputados que correspondieron a Podemos en 2023 en esa candidatura conjunta la cifra alcanzó los 21.

Concretamente, el golpe es muy duro para la formación que dirige Antonio Maíllo que solo cuenta con el acta de Toni Valero por Madrid, aunque también puga 'in extremis' por tratar de lograr escaño por Asturias. Todo ello pese a que disponía de cabezas de lista en 29 circunscripciones. Sin embargo, sufre el descalabro de no logra ningún escaño en su feudo histórico de Andalucía.

Así, IU registra su mínimo de representación en toda la historia de la federación dado que sus perores cifras fueron los dos escaños que consiguieron en 2008 y en los primeros comicios de 2015 (antes de coaligarse con Podemos en la repetición electoral de ese año).

SUMAR UN SOLO ESCAÑO Y MÁS MADRID SUBE A TRES

Por parte de Movimiento Sumar para de comandar el grupo parlamentario con diez parlamentarios y un solo escaño para su co-coordinadora y portavoz parlamentaria la anterior legislatura Verónica Barbero.

De esta forma, la izquierda estatal queda relegada a un segundo plano de cara al futuro grupo parlamentario en comparación con sus aliados territoriales de Más Madrid, Comuns, Compromís, Chunta y Ara Més.

Mientras, Chunta y Ara Més logran retener sus escaños en sus respectivas y la única formación que crece en representación es Más Madrid, que pasa de dos a tres en la lista liderada por Emilio Delgado y es junto a el partido de Ada Colau la formación más representada.

CATÁSTROFE EN ANDALUCÍA

Por territorios Frente Amplio ha sufrido su mayor descalabro en Andalucía, donde no logra ningún diputado en la comunidad que reparte más escaños (60) y es incapaz de retener la herencia de Sumar, que en 2023 consiguió seis actas.

La fuerte irrupción de Adelante Andalucía, que con su discurso autonomista se erige como la referencia de la izquierda más allá del PSOE, sepulta a los partidos de corte estatal.

El resultado es dramático para IU, al ser la región donde cuenta con mayor implantación territorial y sigue cediendo terreno ante la papeleta de la formación creada por la dirigente Anticapitalista Teresa Rodríguez.

Con respecto a 2023, la candidatura que abandera Sumar tampoco es capaz de conseguir diputados en Murcia, Vizcaya, Tarragona, Girona, Pontevedra, Coruña y Asturias.

Precisamente en Euskadi, Galicia y Cataluña vuelve a toparse con el tirón de la izquierda soberanista, dado que ERC, Bildu y BNG superan con creces a Frente Amplio. Si en 2023 Sumar y los Comuns lograron ser la referencia de la izquierda alternativa en número, ahora ERC lidera con 10 escaños frente a los tres que Colau cosecha en Barcelona (en 2023 Sumar obtuvo siete en toda Cataluña)

Respecto a la Comunidad Valenciana, la candidatura de coalición liderada por Compromís junto a Frente Amplio y Podemos también decepciona y cosecha tres diputados, uno menos con respecto a 2023. Así, los dos escaños por Valencia son para la formación valenciana y tercero de Alicante es para la dirigente de Podemos María Teresa Pérez.

SIN REMONTADA ÉPICA PESE A LAS BUENAS SENSACIONES DE CAMPAÑA

Los comicios han enterrado las buenas sensaciones con las que Frente Amplio había concluido la campaña electoral y las esperanzas de remontada épica que había generado el buen desempeño de Colau en el debate a 'cuatro'. Y es que el equipo de campaña estaba seguro que un destacado papel en esa contienda entre candidatos serviría para movilizar al electorado de izquierda a su favor.

Tampoco ha podido rentabilizar los logros de gestión en el Gobierno ni taponar el voto útil al PSOE, uno de sus grandes ideas fuerte en campaña. Así, se queda muy lejos del umbral del 10% del voto que se había marcado como principal objetivo y hacerse con representación en una quincena de circunscripciones.