El jefe de campaña electoral de Frente Amplio en los comicios del 29N, Jordi Martí, comparece ante los medios de comunicación - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de campaña electoral de Frente Amplio en los comicios del 29N, Jordi Martí, no ha entrado a valorar las encuestas a pie de urna, que arrojarían una posible mayoría de la derecha, al considerar que es difícil que campen la voluntad general del electorado con la alta participación registrada este domingo.

Así lo ha trasladado durante una declaración ante los medios en el Espacio Larra de Madrid, el 'cuartel' electoral de la candidatura, a tenor del dato "histórico" del 68% participación registrada a las 18 horas y a falta de conocer aún el definitivo.

Martí ha desgranado que Frente Amplio no va a valorar los sondeos, aunque lo respetan, y ha insistido en que una participación tan grande genera un contexto muy peculiar para los sondeos microscópicos.

En todo caso, ha subrayado que se han pasado la campaña electoral manifestando que el 29N era una cita "histórica" para la democracia y es evidente que la ciudadanía ha percibido que eran un "reto".

HAN IDO DE "MENOS A MÁS" EN LA CAMPAÑA

También ha afirmado que están muy satisfechos con la campaña, en la que Frente Amplio ha ido de "menos a más", y ha enfatizado que el momento "trascendental" fue el debate a cuatro en el que su candidata, Ada Colau, entró en la "conversación general" de las elecciones gracia a su buen desempeño.

De hecho, cree que dicho debate ha sido clave para que se dé este volumen de participación electoral récord.

Finalmente, Martí ha querido agradecer que la jornada electoral se haya desarrollado sin incidentes y ha ensalzado la labor de los apoderados de la coalición por su "esfuerzo enorme" para cubrir toda las mesas del país.