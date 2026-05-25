Las fuerzas del este de Libia detienen a diez integrantes de un convoy con ayuda para Gaza, incluida una española

Concentración en protesta por el ataque del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a 30 de abril de 2026 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Diez integrantes de un convoy con ayuda humanitaria para Gaza, entre ellos una española, han sido detenidos por las autoridades que gobiernan en el este de Libia, según ha informado la organización detrás de esta iniciativa, 24 horas después de que se perdiera el contacto con el grupo.

Según indica Global Sumud Land Convoy, Alicia Armesto Núñez junto con otros nueve integrantes se dirigían a Sirte "en buena fe para realizar negociaciones pacíficas en nombre del convoy y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza" cuando fueron detenidos por el Ejército Nacional Libio que comanda el mariscal de campo Jalifa Haftar, el hombre fuerte en el este de Libia.

Además de la española, han sido detenidos una polaca, una estadounidense, dos argentinos, un uruguayo, una portuguesa, un tunecino y dos italianos, han precisado desde la organización, haciendo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo a que "reclamen su liberación inmediata".

Los delegados se habían ofrecido voluntarios para negociar el paso del convoy que partió el pasado 15 de mayo con siete ambulancias, 20 autocaravanas, diez camiones de ayuda y más de 200 participantes de más de 25 países. Entre los participantes hay personal médico, ingenieros, educadores y observadores legales, según Global Sumud.

La última vez que se tuvo noticias del grupo fue a las 15.22 horas del domingo, hora local, cuando uno de ellos informó de que les estaban trasladando a tres furgonetas blancas. Desde entonces no se ha tenido contacto directo con ellos pero en la organización creen que han sido detenidos por entrar en la zona sin autorización y que serán deportados.

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no se ha pronunciado sobre la situación de la española que se encuentra detenida. En el convoy viajan además otros tres españoles más.