Los funcionarios de Justicia exigen que se garanticen los medios de protección para la vuelta a los juzgados

Justicia plantea una reincorporación "progresiva" atendiendo a las fases de desescalada del Gobierno

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia se ha vuelto a reunir este jueves con los sindicatos y asociaciones de los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia para consensuar la aplicación de las medidas organizativas incluidas en el real decreto-ley aprobado este martes. En este sentido, los representantes de los trabajadores han exigido al departamento que dirige Juan Carlos Campo que garantice la provisión de material de protección individual para la vuelta a las sedes judiciales.

Según han explicado fuentes de la Administración de Justicia a Europa Press, el Ministerio les ha comunicado que la idea es que la reincorporación de los funcionarios y secretarios judiciales sea de forma "progresiva", atendiendo a las fases de desescalada planteadas por el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Así, según los porcentajes pensados por el Ministerio, que aún no son definitivos, en la fase 0 o "de preparación" se prevé que acuda a los juzgados un 10 por ciento de la plantilla; en la fase 1 o "inicial", la presencia rondará el 33 por ciento, de tal modo que el 60 por ciento de éste vaya a trabajar en turno de mañana y el 40 por ciento restante en jornada de tarde.

Será en la fase 2 o "intermedia" cuando la plantilla presencial aumente hasta el 66 por ciento, siguiendo la misma lógica de que más de la mitad lo haga por la mañana; y se llegará al 100 por cien de la plantilla en la fase 3 o fase "avanzada", manteniendo los mismos porcentajes de personal señalados en cada turno, al menos durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

EL TURNO DE TARDE La idea, apuntan los sindicatos y asociaciones, es recuperar el turno único de mañana cuando se alcance la "nueva normalidad". No obstante, han trasladado que no encuentran sentido a que ya en la fase 1, que se prevé que comience el próximo 11 de mayo, haya un turno de tarde porque serán muy pocos los trabajadores que tengan que estar presentes, por lo que entienden que todavía no habrá grandes aglomeraciones de personal, que es lo que se trata de evitar.

Las fuentes consultadas indican que, aunque el planteamiento inicial es que se establezca dos jornadas laborales en todos y cada uno de los centros de trabajo, el Ministerio se ha mostrado receptivo a estudiar la propuesta que han lanzado varios sindicatos para que el turno de tarde solo se haga en aquellos lugares donde sea necesario para poder garantizar las distancias de seguridad.

PLANTILLA DE TRABAJADORES EN ACTIVO Y DISPONIBLES

Asimismo, los representantes también han apuntado que a la hora de establecer los turnos de mañana y de tarde --para este último se propone el criterio de voluntariedad-- se debe tener en cuenta a la plantilla en activo y disponible.

Es decir, que se debe pensar en que muchos de los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia se encuentran de baja laboral, otros en esta situación o en aislamiento por contagio de coronavirus, parte de la plantilla forma parte de los grupos vulnerables y otros tantos tienen permiso para poder cuidar de menores o mayores dependientes, cuya situación continuará hasta que se vuelvan a abrir colegios y centros de mayores.

Además, en el encuentro, los representantes sindicales y de asociaciones han puesto de manifiesto su preocupación porque no haya material de protección individual suficiente para todos los trabajadores que poco a poco irán volviendo a los juzgados y tribunales.

Por ello, además de que se garantice la limpieza y desinfección de las instalaciones tras cada cambio de turno, piden que se garantice la dotación de mascarillas, guantes, geles hidroalcólicos y mamparas de seguridad y que no falte de material tal y como ha ocurrido, según recuerdan, durante la prestación de servicios mínimos y guardias.

FOTOGRAFÍAS EN REDES SOCIALES

Precisamente, este jueves han circulado unas fotografías en redes sociales en las que aparecían la preparación de salas de vistas con la instalación de plásticos para separar unas personas de otras como medida de prevención al contagio.

Las fuentes de la Administración de Justicia consultadas afirman que dichas imágenes se trata de una "anécdota" de un juzgado en particular para "salir del paso y evitar riesgo de contagio", al igual que otras que se han difundido durante la pandemia.

Así, aunque aseguran que no se trata de ninguna orden del Ministerio ni de las Comunidades Autónomas sobre la forma de garantizar el distanciamiento interpersonal, recalcan que la fotografía pone de manifiesto la falta de material de prevención durante todo el estado de alarma. "No es sólo una cuestión de salud laboral, sino de salud pública. El virus sigue estando", concluyen.