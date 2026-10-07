Una Fundación próxima al PSOE se suma a la iniciativa para listas conjuntas de la izquierda para el Senado

Archivo - Fachada del edificio del Senado - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pedro Zerolo, próxima al PSOE, ha anunciado este miércoles su adhesión a la iniciativa de la plataforma 'Senadoræs por la Democracia' que insta a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a los partidos progresistas a construir candidaturas conjuntas al Senado en todas las circunscripciones provinciales para frenar a las derechas en las próximas elecciones generales.

En un comunicado, recogido por Europa Press, la presidenta de la Fundación, Luis Estévez, ha advertido que de esta forma pretenden frenar "el avance de las extremas derechas" y el "contagio" de sus postulados a las derechas tradicionales que, a su juicio, son "un peligro real para la convivencia y los derechos de las mayorías sociales", como se ha visto en Estados Unidos, Latinoamérica, en Europa y en España.

La Fundación, que lleva por nombre al dirigente socialista Pedro Zerolo fallecido en 2015, comparte el diagnóstico del manifiesto de la mencionada plataforma de que el sistema de elección del Senado concede "un premio desproporcionado" a la lista más votada de cada provincia, que suele llevarse tres de los cuatro escaños, y penaliza "de forma extrema" al resto, lo que se traduce en "la fragmentación del voto progresista".

Es por ello que la Fundación, en cuyo patronato figuran el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ha decidido sumarse a la iniciativa llamando a las entidades sociales, colectivos y fuerzas progresistas de cada territorio a hacer lo propio "sin esperar al último momento". "Esto no es un llamamiento retórico a la unidad. Es una fórmula concreta para que el futuro no esté escrito de antemano, sino que depende de cada voto", sostienen en la organización.

Senadores y Senadoras por la Democracia, que ya han conseguido 6.000 firmas, celebraron este martes su primer acto en Madrid con el respaldo de 115 figuras públicas como Cristina Almeida, Javier Bardem o Baltasar Garzón, y su idea es ir manteniendo reuniones con los principales partidos de la izquierda en aras de su objetivo.