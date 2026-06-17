Gamarra acusa a Mercedes González de mentir para proteger al "one" y a los socios de Sánchez, de cómplices de corruptos

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este miércoles a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de mentir en la comisión de Interior del Senado para proteger al "one" --citando expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez--, y ha advertido a los socios del Ejecutivo de que son "cómplices de todo esto".

Así lo ha dicho la 'popular' en una entrevista en 'En boca de todos' de 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que González "mintió" en la Cámara Alta al desvincularse del 'caso Leire' diciendo que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni presionado a agentes.

En esta comparecencia, la directora general del Instituto Armado también recordó que el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, no ha sido purgado y sigue haciendo su trabajo "escrupulosamente" --"lo defiendo sin ningún tipo de problemas", dijo--. Frente a las críticas de PP y Vox, negó que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hayan mentido al negar reuniones con Leire Díez.

Sin embargo, Gamarra considera que Mercedes González mintió "para el one" --"ese es Pedro Sánchez", ha puntualizado la 'popular'--. Además, ha continuado diciendo que la interrogada el martes no dimite porque, para el líder socialista, "todos son necesarios para que pueda seguir protegido desde las instancias del poder".

A LOS SOCIOS "LES DA LO MISMO"

En esta misma línea, ha señalado a los partidos que sostienen al Ejecutivo deslizando que, a los socios "que están apoyando a este Gobierno que está siendo investigado", les "da lo mismo con tal de seguir en el poder".

"Los que apoyan al gobierno están siendo cómplices de todo esto, porque lo están permitiendo", ha criticado Gamarra a quienes apoyaron a Sánchez para que renovase su presidencia en 2023, puesto que considera que "la corrupción señala al Gobierno" y ellos le están "amparando, protegiendo y apoyando".

En este sentido, también ha afeado que el Congreso haya rechazado el martes la propuesta de Junts de llevar a cabo una votación en el Pleno de esta semana para exigir al presidente Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, pues ha sostenido que esto "demuestra que a este país no quiere darle un Gobierno limpio y responsable" a la ciudadanía.