Gamarra acusa a Puente de "embarrar" y exige colaboración entre administraciones: "No estamos para broncas"

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra (c), durante una reunión con entidades sociales, en la sede del PP de las Islas Baleares, a 21 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). La reunión tiene e - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de dedicarse a "embarrar" y a buscar "la bronca" con los incendios cuando, según ha recalcado, en este momento lo más importante es colaborar para la extinción del fuego.

"No estamos para broncas", ha afirmado Gamarra, después de que Puente haya arremetido contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP por reclamar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para extinguir los incendios forestales mientras reducen impuestos a los ricos. "Luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", ha remarcado en 'X'.

La UME está desplegada en los incendios forestales registrados en municipios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, regiones gobernadas por los 'populares' Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso.

PIDE AL MINISTRO DEDICARSE A SU MINISTERIO Y DEJAR DE TUITEAR

En declaraciones en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha denunciado "la actitud" del titular de Transportes por entrar ya "en el ataque político" y estar "embarrando la situación" ante la ola de incendios que afecta a España.

"Creo que hay que denunciarlo. Y el ministro Puente que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a que funcionen en este país los trenes, cosa que no ocurre. Que deje de tuitear y que empiece a asumir sus responsabilidades al frente de las infraestructuras de este país", le ha demandado.

En este sentido, Gamarra ha recalcado que el PP lo que espera es que el Gobierno de Pedro Sánchez "se dedique a colaborar y afrontar esta situación". "Todos, del primero al último, porque sólo faltaba que ya haya ministros que se estén dedicando a la confrontación y a buscar la bronca", ha dicho, para añadir que la gente lo que necesita es que las administraciones "estén colaborando como está ocurriendo".

Tras trasladar la "solidaridad" del PP a las personas afectadas por el fuego, ha dicho que su partido lo que pide es que "se activen todos los medios disponibles no sólo a nivel autonómico sino a nivel nacional y a nivel europeo evidentemente para poder afrontar esta situación extrema".