Gamarra acusa a Sánchez de usar la política internacional para "tapar sus problemas de política nacional"

Detalla que el PP no se fijará posición sobre las medidas por Gaza del Gobierno hasta que no se publiquen en el BOE

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la política internacional "como cortina de humo" para desviar la atención de los problemas internos que afectan a su Ejecutivo y a su entorno familiar.

Así lo ha expresado durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que Gamarra ha evitado dar su opinión sobre si lo que ocurre en Gaza es un genocidio, como asegura el Gobierno, esgrimiendo que a quien el corresponde definir la actuación de Israel en Palestina es "exclusivamente a los tribunales internacionales".

"Pedro Sánchez, en un planteamiento de beneficio propio, está buscando a través de un asunto internacional tapar los problemas que tiene de política nacional en esta misma semana", ha sostenido la dirigente 'popular', poniendo como ejemplo "los problemas judiciales de su mujer", el presunto "negocio de la prostitución" de su familia o los problemas con "la corrupción y la prostitución en su propio gobierno".

Gamarra ha subrayado que la política internacional requiere "responsabilidad y seriedad" y ha reprochado al Gobierno que en lugar de ser "una política de Estado en nuestro país" se ha convertido en una herramienta "que utiliza siempre Pedro Sánchez cuando tiene que tapar los problemas internos que tiene en España".

A LA ESPERA DEL BOE

Preguntada sobre si coincide con Sánchez en calificar los ataques de Israel a Gaza como un "genocidio", la dirigente 'popular' ha afirmado que sobre el uso de esos términos "hay que ser muy serios y responsables" porque "a quien le corresponde definir como genocidio una actuación es única y exclusivamente a los tribunales internacionales".

"Esto no es algo que esté diciendo hoy Cuca Gamarra, es que esto hace nada, lo decía el ministro (de Exteriores) José Manuel Albares. Solo de esa manera, lo que conseguiremos es desde una posición seria, para que terminen las actuaciones que están afectando a la población civil en Gaza", ha añadido, para condenar a renglón seguido "los atentados terroristas" de Hamás.

Sobre el paquete de medidas anunciado por el Gobierno frente a Israel, Gamarra ha indicado que hasta que el real decreto no se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el PP no se posicionará. "Cuando podamos leerlo, cuando podamos analizar esas medidas, nos pronunciaremos sobre ellas", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido desde el primer momento que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas, pero que "no tiene derecho a que en esa defensa se esté atacando a la población civil" porque "hay que saber diferenciar a los palestinos civiles de los palestinos", algo que en su opinión "Israel no está haciendo".