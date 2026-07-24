Gamarra acusa a Zapatero de "mentir" y dice que "no le creyó nadie": "Es una gran estafa para los españoles"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "mentir descaradamente" y ha asegurado que "no le creyó nadie". A su entender, lo que buscó con su entrevista televisiva fue un "lavado de cara" e intentar "desviar el foco".

"Esa entrevista evidentemente no creo que se le hayan recomendado sus abogados, ni creo que le favorezca, entre otras cosas, porque ahonda todavía más en que Zapatero es una gran mentira y una gran estafa para los españoles", ha declarado Gamarra en sendas entrevistas en Antena 3 y Cuatro, que ha recogido Europa Press.

En esa entrevista, en el programa 'Mañaneros' de TVE, Zapatero defendió la legalidad de su actividad como consultor y negó influencias para rescatar Plus Ultra. Sobre las joyas, las atribuyó a un regalo de "cortesía personal" y negó afán patrimonial. Además, pidió que se respete su presunción de inocencia.

"LO NEGÓ TODO Y NO LE CREYÓ NADIE"

La dirigente del PP ha indicado que Zapatero "tiene derecho a mentir" porque es "uno de los derechos que le da su condición de investigado" pero ha subrayado que los españoles "tienen derecho a que se les cuente la verdad" y no se les tome "por tontos" o se les "tome el pelo".

"Lo negó todo y no le creyó nadie", ha enfatizado, para recriminarle sobre todo su silencio sobre las joyas halladas en una caja fuerte de su despacho porque, según ha dicho, un regalo de "cortesía personal puede ser una botella de vino" pero no unas joyas "valoradas en 1,3 millones".

En este sentido, ha indicado que el PP quiere conocer el origen de esas joyas porque no aparecieron "por casualidad" en su despacho ni "las trajeron los Reyes Magos". Además, ha criticado que su respuesta fuera que daría explicaciones ante el juez cuando ya estuvo delante del magistrado y no lo hizo.

"Cuando alguien no puede dar una respuesta razonable y una explicación lógica a algo es porque no la tiene y porque no responde a algo lícito", ha dicho, para criticar que el expresidente tomara "por tontos a todos los españoles".

BUSCABA "UN LAVADO DE CARA"

Además, Gamarra ha aludido a la "comisión de un 1% por ese rescate" de Plus Ultra y ha añadido que "nadie paga" eso "por nada". Por tanto, ha señalado que Zapatero "tiene que dar muchas explicaciones".

Según Gamarra, esa entrevista la hace "por indicación del propio Partido Socialista y buscaba "un lavado de cara e intentar desviar el foco hacia Rodríguez Zapatero y no hacia Pedro Sánchez y su Gobierno".

La dirigente del PP ha afirmado que el rescate de Plus Ultra nunca debió de producirse y ha recalcado que todo apunta a que ha habido "influencias" sobre el Gobierno de España para que se produjera ese rescate, que costó 53 millones de euros.