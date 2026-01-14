Gamarra destaca el compromiso del PP para que las agresiones a policías sean contempladas como "eurodelito"

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

BRUSELAS 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este miércoles la necesidad de impulsar una directiva europea que permita reconocer a policías y guardias civiles como profesiones de riesgo y avanzar en la consideración de las agresiones contra agentes como "eurodelitos".

Gamarra ha realizado estas declaraciones ante los medios en Bruselas tras una reunión en el Parlamento Europeo con las principales asociaciones y sindicatos de ambos cuerpos, en la que también ha participado la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y que se enmarca en los debates iniciados en la pasada legislatura en la comisión de Peticiones.

"Es un día muy importante porque, tras años de trabajo intenso y de la mano de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, damos un paso más", ha señalado la dirigente 'popular', que ha explicado que el objetivo es impulsar una normativa marco a nivel comunitario "para que sean consideradas actividades de riesgo y se contemple todo lo que eso significa en la legislación".

Además, ha indicado que este reconocimiento podría tener efectos en distintos ámbitos, como el laboral, al permitir "nuevos reconocimientos" vinculados a las condiciones exigentes de trabajo y facilitar que la edad de jubilación "pueda adaptarse a la profesión", aludiendo también a posibles complementos salariales y a un refuerzo de la protección jurídica.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha destacado que "en breve será una realidad aquello que empezó con una iniciativa" y ha defendido que este cambio permitiría reforzar la protección de quienes "garantizan la convivencia, la democracia y el Estado de derecho".

Esta reivindicación tomó impulso en el Parlamento Europeo tras una misión de eurodiputados al sur de España para analizar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, especialmente después de la muerte de dos guardias civiles en febrero de 2024 en Barbate (Cádiz) durante una operación contra el narcotráfico.

A raíz de ese trabajo, la comisión de Peticiones aprobó el pasado mes de noviembre un informe en el que se pedía avanzar en el reconocimiento de policías y guardias civiles como profesiones de riesgo a escala comunitaria y estudiar la posibilidad de considerar las agresiones contra agentes como "eurodelitos".

No obstante, en un debate celebrado el pasado septiembre sobre esta misión, la Comisión Europea ya advirtió de las dificultades jurídicas para impulsar una reforma de este tipo, al recordar que el artículo de los Tratados que recoge la lista de eurodelitos se refiere a crímenes especialmente graves --como el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico-- y con una dimensión "transfronteriza", de la que, según el Ejecutivo comunitario, carecen las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

DEBATE ABIERTO EN ESPAÑA

En paralelo, el debate sigue abierto en España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró recientemente en el Congreso que el Gobierno trabaja en aplicar a policías nacionales y guardias civiles factores de corrección para el adelanto de la jubilación, aunque precisó que la figura de "profesión de riesgo" no existe como tal en el ordenamiento jurídico español.

Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, por su parte, mantienen sus reivindicaciones para que se reconozca formalmente el carácter de riesgo del trabajo policial y se endurezcan las penas por agresiones a agentes, demandas que ahora se trasladan también al ámbito europeo.