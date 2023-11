Gamarra recuerda a Sánchez su deber de no poner en riesgo los fondos: "La UE velará por que se cumpla Estado de Derecho"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha cruzado "las líneas rojas" con sus acuerdos con los independentistas para seguir en el poder y se ha mostrado convencida de que la UE "va a velar" por que en España se cumpla el Estado de Derecho. Dicho esto, ha recordado al presidente del Gobierno su deber de no poner en riesgo los fondos europeos.

"No hay que olvidar que quien tiene esa responsabilidad de no poner en riesgo nunca, no los fondos, no poner en riesgo nunca lo que es el Estado de Derecho en España es Pedro Sánchez", ha asegurado Gamarra antes de intervenir en las jornadas parlamentarias 'Frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', organizadas por el Grupo Popular en el Congreso.

La dirigente del PP ha destacado la importancia del debate que acoge esta tarde el Parlamento Europeo sobre "la amenaza que para el Estado de Derecho supone los acuerdos que ha suscrito Pedro Sánchez" con el objetivo de "garantizar su gobernabilidad" y se ha mostrado segura de que ese debate "va a ser muy clarificador" sobre cómo ve Europa lo que está pasando en España.

"SERÁ INTERESANTE VER DÓNDE SE SITÚA EL SOCIALISMO EUROPEO"

Gamarra ha recalcado que formar parte de la UE "significa cumplir los requisitos que la Unión establece" relativos al "cumplimiento del Estado de Derecho y la calidad democrática". "Y por tanto yo creo que es importante ese debate, un debate en el que será interesante ver dónde se sitúa el socialismo europeo", ha apostillado.

Después, en su intervención en la jornada, ha afirmado que en el ámbito europeo cuenta con un "paraguas protector" para que la democracia española "no se pueda ver perjudicada desde el propio funcionamiento de la democracia". "Lo que sí que tengo muy claro es que la Unión Europea va a velar porque en nuestro país se cumpla ese Estado de Derecho", ha aseverado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))