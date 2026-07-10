García apunta al problema de la vivienda como causa del aumento en las bajas laborales por problemas de salud mental

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Real Decreto por el que se regula la Evaluación De Tecnologías Sanitarias (ETS), en el Ministerio de Sanidad, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que la pregunta que hay que hacerse sobre las bajas laborales es "¿por qué la gente enferma?". Después, ha defendido que desde su partido apuntan a una causa "que es la principal preocupación de los españoles y españolas: la vivienda".

"Nosotros apuntamos a una causa que es la principal preocupación de los españoles y españolas, que es la vivienda, la ansiedad, la angustia con la que se vive el acceso a la vivienda", ha aseverado García.

En la entrevista recogida por Europa Press en el programa 'La Mirada Crítica', García ha sido cuestionada por el incremento en las cifras de baja por enfermedad, cuyas cifras se han duplicado desde 2015, a lo que la ministra ha contestado afirmando que "estamos en récord histórico de trabajadores".

La titular de Sanidad coloca el "incremento de trabajadores" y "la angustia con la que se vive el acceso a la vivienda" como una de las causas principales por las que el número de bajas laborales se ha visto duplicado en los últimos años.

Dicho esto, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso de haber sembrado la "duda" sobre los trabajadores de baja y señalarlos como "jetas". En este sentido, la ministra ha críticado a los representantes populares por poner el foco en los trabajadores al acusarles, según ha dicho, de estar "inventando una enfermedad".