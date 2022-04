Garzón defiende el "respeto institucional" a Zelenski pero critica que prohíba la actividad de partidos políticos

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha defendido este martes el "respeto institucional" que su grupo parlamentario ha mostrado durante la intervención del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el Congreso aunque ha criticado que el país "prohíba" la actividad de "una decena de partidos políticos legales" en el contexto de la guerra.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Garzón ha señalado que no tiene "información" de que diputados de Unidas Podemos no hayan aplaudido tras la intervención del dirigente ucraniano y ha reclamado que el grupo parlamentario manifiesta "siempre" su "respeto institucional" a "cualquier dirigente internacional".

"Se trata de una situación muy dramática. Necesita la solidaridad, la empatía y que empujemos en la dirección de encontrar un diálogo que nos lleve a la paz y acabe con la invasión y guerra", ha expresado el titular de Consumo.

Respecto a los mensajes de Izquierda Unida en el que rechazaban la ilegalización del Partido Comunista y la suspensión de opositores en Ucrania, Garzón ha explicado que, ante "una situación de excepción", se aprovecha "para tomar medidas que vulneran los derechos humanos". Según ha asegurado, se debe "criticar" que Ucrania "prohíba a más de una decena de partidos políticos legales hasta ese momento" y que "están participando en una democracia representativa".

"La agresión rusa está atacando también a una determinada concepción de la democracia. Es más importante que nunca preservar la democracia y los valores que la fundamenta", ha defendido el ministro, al tiempo que ha afeado que se pueda aprovechar la guerra para "cercenar determinadas voces que pueden ser críticas con la posición del Gobierno en tiempos anteriores". "Se está cometiendo un error que hay que señalar", ha insistido.

Garzón se ha pronunciado en la misma línea que IU que, en un hilo de mensajes en Twitter, ha destacado que la posición de respeto hacia el presidente ucraniano no implica que sean críticos con algunas medidas emprendidas por Zelenski.

Así, el partido ha aludido concretamente a la suspensión de actividad de una decena de partidos políticos, lo que "vulnera los derechos civiles" de los ucranianos, sumado a la "ilegalización" del Partido Comunista del país y el "ataque" a sindicatos ya iniciado por el expresidente ucraniano Petró Poroshenko. "Estos gestos antidemocráticos son inaceptables en un país aspirante a la UE", ha lamentado la formación mediante sus mensajes en redes.

Tras fijar la organización federal esta posición, que también ha compartido el PCE, el coordinador de IU en Madrid y secretario general del PCM, Álvaro Aguilera, ha criticado también en Twitter esta postura al acusar a Zelenski de ser un "peligro para la paz y para su pueblo".

"Lo siento pero no. Esto no. Zelenski es un peligro para la paz y su pueblo. Heredero de un golpe de estado que ilegalizó al Partido Comunista y a 11 partidos más. Me da igual que los medios le hayan construido traje de Cid Campeador", ha apuntado para reclamar que haya debates en los órganos internos sobre la posición ante Zelenski.