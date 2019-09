Garzón (IU) acusa al PSOE de buscar apoyos mediante "chantaje" e insiste en un reparto de competencias para acordar

Publicado 02/09/2019 11:19:49 CET

Denuncia que la hoja de ruta de Sánchez es otra: "Decir que la culpa es nuestra y esperar a que la ciudadanía deje de votarnos"

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acusado al PSOE de buscar los apoyos que necesita para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno mediante "chantaje" y "extorsión", y ha insistido en la necesidad de que los socialistas y Unidas Podemos discutan un programa y el reparto de competencias.

"Si no me apoyas, es peor para ti", ha resumido Garzón la posición del PSOE, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. A su juicio, Sánchez "lleva sentado cuatro meses a esperar que el resto, por miedo, le vote gratis". "Esto no es una negociación. Se negocia diciendo qué podemos ganar las dos partes y el país, pero de momento esto brilla por su ausencia", ha agregado.

El dirigente de izquierda ha dicho que la propuesta que va a presentar Pedro Sánchez esta semana debe contener medidas que seduzcan a su coalición, pero también un reparto de competencias, cosa que el PSOE ha descartado ya. Garzón ha insistido en no entender por qué en julio esta coalición era posible y en agosto quedó descartada por los socialistas.

La prueba de que el PSOE no está negociando, ha añadido el portavoz, es que en estos meses el único apoyo que ha logrado es el de un diputado, que representa al PRC. Ha denunciado que los socialistas no hacen "ningún esfuerzo" para que Sánchez repita y Garzón deduce que su hoja de ruta es otra: "Consiste en decir que la culpa es nuestra y esperar a que la ciudadanía deje de votarnos".

El coordinador general de IU ha insistido en que las reivindicaciones de Unidas Podemos para el acuerdo son "bastante modestas" y comprensibles en otros países europeos donde hay gobiernos de coalición, pero ha insistido en que no ve al PSOE en disposición de buscar el acuerdo. "Ahora quiere el apoyo gratuito".

PAPEL DE MEDIADOR

Alberto Garzón ha asegurado que después del fracaso del pacto en julio han quedado "heridas" entre PSOE y Unidas Podemos que se deberían curar y ha asegurado que IU ejerce "de facilitador". "Ese papel lo estamos jugando pero quiero ser realista", ha advertido: "Si el PSOE no tiene voluntad de transigir en algunos aspectos como hizo en julio, da igual a quién pongamos de facilitador porque esto está abocado al fracaso".

El dirigente de izquierdas ha subrayado que su formación respalda la forma de negociar de Unidas Podemos y de su líder, Pablo Iglesias, y ha advertido de que IU no se va a "dejar utilizar por el PSOE" para dar sensación de ruptura con la formación morada.

"Unidas Podemos pide estar en el Consejo de Ministros como en julio, el PSOE dice que no y eso es lo que hay que resolver. Hacemos todos nuestros esfuerzos en eso, pero no hacemos milagros", ha dicho.

Garzón ha defendido la participación en el Gobierno de Unidas Podemos porque es a su juicio la forma "de empujar para que las propuestas salgan adelante". Si no, el PSOE puede sentirse libre para pactar en algún momento con otras formaciones, como Ciudadanos, ha apuntado.

Por último, se ha mostrado convencido de que si se repiten las elecciones se verán perjudicados los partidos de izquierda y se dará una oportunidad a las formaciones de derecha que ya gobiernan en comunidades autónomas.