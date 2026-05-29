La Generalitat de Cataluña se estrena este año en la Feria del Libro de Madrid: "El catalán estará presente"

La Generalitat de Cataluña se estrena este año en la Feria del Libro de Madrid. - PABLO XURDE | EUROPA PRESS

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Generalitat de Cataluña en Madrid y ex alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha inaugurado este viernes la primera representación del Govern en la Feria del Libro de Madrid, celebrando que el catalán estará presente en esta edición.

Lo ha hecho en la caseta de la librería y centro cultural Blanquerna --bloque 5, caseta 44-- donde ha dicho estar "muy contentos" con la "novedad" que supone para la Generalitat tener presencia oficial en la feria, que les ha acogido "con los brazos abiertos".

Según ha recordado en declaraciones a los periodistas, la "marca" Blanquerna ya forma parte del centro cultural de Madrid, pero la Generalitat también quería estar en la Feria del Libro: "Es un evento súper importante para la cultura".

En este sentido, ha valorado que la librería tiene "público catalano-madrileño" durante todo el año y que su presencia en la Feria hará que "todo el mundo" pueda disfrutar de ella.

Además, ha valorado la dimensión de la Feria del Libro en términos económicos y ha recordado que el año pasado las cifras eran de "más de un millón de visitantes y casi 600.000 libros vendidos".

La delegada del Govern ha detallado que durante estos 17 días, hasta el 14 de junio, se llevarán a cabo distintas actividades y firmas de, al menos, 14 autores catalanes.

Marín ha invitado a "todo el que quiera" a asistir el próximo lunes 1 de junio a una actividad de recuerdo al poeta Joan Margarit, en el que estará presente el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que tendrá lugar en el estand de RTVE.

IMPORTANTE INTERRELACIÓN CULTURAL

La delegada del Govern ha recordado también la presencia de la Generalitat en la capital en el pasado Sant Jordi y Día del libro, el 23 de abril, y ha valorado la "importante interrelación" entre todo el mundo "que viene, que vive en Madrid, que visita Madrid y que quiere y que ama la cultura".

De esta manera, Marín ha confirmado que desde la Generalitat están "muy satisfechos". Además, ha reconocido la presencia del catalán y del castellano en la caseta de la Generalitat: "Es un stand en el que evidentemente hay literatura catalana de autor y autoras que escriben en catalán pero también en lengua castellana".