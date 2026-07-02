'Génova' celebra el acuerdo en Andalucía y dice que el PP está "más preparado que nunca para medirse con el sanchismo"

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno, (d) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, (i) durante un acto de campaña en Málaga (Andalucía, España)., el pasado mes de mayo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este jueves el acuerdo que han suscrito con Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía y ha señalado que, tras las cuatro elecciones autonómicas, el PP sale "más fuerte" y "más preparado que nunca para volver a medirse con el sanchismo en las urnas".

Ese pacto entre PP y Vox --que ha permitido investir a Moreno en segunda votación con el apoyo de 68 diputados-- incluye 150 medidas así como la incorporación del portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidente.

El PP nacional considera que "tras la hegemonía histórica del PSOE en Andalucía", el Partido Popular "extiende hoy un ciclo político que durará al menos doce años", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

"Estamos muy satisfechos de poder proteger a los andaluces de gobiernos de izquierdas y también de poder seguir demostrando que se puede gestionar con eficacia y honradez", han resaltado.

Según el PP nacional, este país "necesita más políticos como Juanma Moreno y como el resto de presidentes autonómicos del PP, y menos políticos como Pedro Sánchez".

Los 'populares" han resaltado que los cuatro procesos electorales que se han celebrado en España entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) se saldan con cuatro gobiernos para el Partido Popular y con "el PSOE destrozando su suelo histórico".

"Por tanto, salimos más fuertes, reforzados en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE, y más preparados que nunca para volver a medirnos con el sanchismo en las urnas", han concluido las mismas fuentes.