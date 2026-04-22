'Génova' celebra el pacto PP-Vox en Aragón y subraya que la "prioridad nacional" se basa en el arraigo y la ley

Archivo - (I-D) El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernánde - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP que preside Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este miércoles el pacto alcanzado con Vox en Aragón, que "garantizará cuatro años de presupuestos y una agenda centrada en los intereses de los ciudadanos". Además, ha dejado claro que la "prioridad nacional" se basa en el arraigo y la ley.

"Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura", han asegurado fuentes del PP minutos después de que PP y Vox hayan anunciado en Zaragoza su acuerdo de gobierno para investir a Jorge Azcón presidente de Aragón.

La inclusión en el acuerdo extremeño PP-Vox de la "prioridad nacional" al conceder las ayudas públicas ha centrado la polémica en los últimos días. Así, Vox interpreta ese concepto como "los españoles, primero" mientras que desde el PP han dejado claro que el texto se ajusta a la legalidad y que "no van a discriminar a nadie por la nacionalidad".

En declaraciones a los medios en las Cortes de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón ha subrayado que "la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad" y "no habrá ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno de Aragón sin un informe de los servicios jurídicos".

"ESTAMOS MUY SATISFECHOS"

El PP nacional ha asegurado que están "muy satisfechos de haber logrado otro acuerdo de gobierno que garantizará cuatro años de presupuestos y una agenda centrada en los intereses de los ciudadanos", con asuntos como la vivienda, funcionamiento de los servicios públicos, rebajas de impuestos y una mejor calidad de vida.

Además, han destacado que con este acuerdo Jorge Azcón se convertirá en el presidente "más longevo" del Partido Popular en el Ejecutivo aragonés. "Nunca antes el PP había gobernado más de una legislatura en esta comunidad autónoma. Jorge lo hará, al menos, dos legislaturas", ha recalcado fuentes del PP.

Desde 'Génova' han indicado que el balance "no puede ser más positivo" porque tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el Partido Popular "no sólo tiene ya las presidencias de las tres Cámaras legislativas, sino que consigue otro acuerdo para la segunda de las investiduras".

Según el PP, es un acuerdo "que se ha cerrado sin pactos de investidura a cambio de amnistiar a políticos que han alterado el orden constitucional, sin excarcelar a etarras y agresores sexuales, y defendiendo la igualdad de los ciudadanos frente a otros que buscaron apoyos parlamentarios imponiendo un sistema de financiación a la carta".

"La diferencia de este acuerdo con otros que han formalizado aquellos que tanto lo critican es que el PP prioriza las buenas medidas para los ciudadanos en lugar de servirse de los ciudadanos para sus intereses personales y políticos", ha asegurado fuentes del PP.

"CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD"

El PP ha indicado que Azcón, como María Guardiola en su momento, ha contado con "total autonomía" para negociar la configuración de su Ejecutivo. Así, ha agregado que al igual que en Extremadura y como será en Castilla y León, el número de cargos y el nombre de las personas que los ocuparán "nunca fue motivo de negociación por parte de los responsables de la dirección nacional del Partido Popular".

Además, fuentes del PP han resaltado que en este acuerdo "se han seguido criterios de proporcionalidad respecto a lo demandado por los electores" de Aragón en las urnas. "Nuestro trabajo se ha centrado en cerrar un acuerdo programático al igual que se ha hecho en Extremadura", han asegurado.

Las direcciones nacionales de PP y Vox se han intercambiado documentación durante todo el día hasta cerrar el acuerdo, "Otro capítulo cerrado, Aragón. Vamos a por el siguiente", han concluido fuentes 'populares'.