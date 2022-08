'Génova' confía en que Arrimadas cumpla su compromiso y rechace una moción de censura en Santander contra el PP

El vicesecretario nacional de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del Partido Popular, a 11 de agosto de 2022, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El PP no romperá acuerdos locales que funcionen y espera ampliar mayorías en mayo de 2023 porque ve a Vox en un "parón muy importante"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del Partido Popular confía en que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cumpla su compromiso y la formación 'naranja' rechace una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Santander para desalojar a los 'populares' después de que la alcaldesa del PP haya suspendido temporalmente la celebración de la comisión de investigación de basuras.

En una entrevista concedida a Europa Press, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, da "por buenas" las palabras y el compromiso que "en su momento manifestó la señora Arrimadas".

"Dijo que el acuerdo de Gobierno se mantenía intacto y que no había ninguna razón para llevar a cabo una moción de censura", ha apuntado Rollán sobre esta posible moción de censura que sus socios de Gobierno en el Consistorio cántabro estarían dispuestos a negociar.

Además, el responsable de Coordinación Autonómica del PP ha apostillado que en los últimos días no ha escuchado que los de Arrimadas "se hayan enmendado" y ha recalcado su confianza en la palabra de la presidenta de Cs.

CS, DISPUESTOS A CUALQUIER SOLUCIÓN POLÍTICA

El portavoz municipal y concejal de Cs, Javier Ceutí, manifestó esta semana que está dispuesto a sentarse a hablar de "cualquier solución política que desatasque" la creación de la comisión. Así, dejó claro que se sentará a hablar "con todos de todo lo que propongan".

Dispuesto a "negociar lo que sea", en palabras del edil, Cs abre la puerta ahora a apoyar una moción de censura que impulsen otros partidos, si bien, desde la Ejecutiva nacional de Ciudadanos confirmaron a Europa Press que "nadie" les había planteado "ninguna acción" en este sentido.

Por su parte, la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha asegurado que en el partido regionalista no están "pensando en este momento" en presentar una moción de censura y, en todo caso, considera que antes deberían ocurrir una serie de pasos previos, entre ellos que Ciudadanos rompa su pacto con el PP.

Este también lo reclaman en el PSOE, que van más allá. Y es que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Fernández, ha asegurado que si Ciudadanos rompe el pacto con los 'populares' estarían dispuestos a liderar el cambio "al minuto".

DESDE EL PP NO ROMPERÁN "LO QUE FUNCIONA" EN OTROS GOBIERNOS

A escasos meses de las elecciones municipales y autonómicas --fijadas para mayo de 2023, Rollán ha garantizado que desde el PP no romperán las alianzas y acuerdos de gobierno que mantienen en las entidades locales que funcionen. "Todo lo que funciona vamos a preservarlo hasta final de legislatura", ha aseverado.

En esta clave, ha insistido en que "no hay por qué" modificar los gobiernos que funcionan a no ser que hubiera un gobierno "de cualquier signo político en el que no existe sintonía, confianza, respeto o se llevara cualquier tipo de práctica al margen de la ley". En ese caso, "cualquier formación estaría legitimada para hacer un alto en el camino porque el pacto que se diseña en pro del interés general no está funcionando", ha matizado.

Eso sí, Rollán ha apuntado que, una vez tengan lugar las próximas elecciones, el objetivo del PP es tener amplias mayorías y el mayor respaldo que permitan a sus candidatos "poder responder en solitario". En este sentido, ha asegurado que el modelo de resultado electoral del PP "es el más reciente de Juanma Moreno", que logró la mayoría absoluta al pasar de 26 a 58 años.

Así, ha hecho alusión al "parón muy importante" de Vox tras las expectativas con las que afrontaron los comicios andaluces. "Ya son muchos los que empiezan a ver un declive de Vox", ha añadido el dirigente del PP, que sostiene que no se preocupan por los de Abascal ni por ninguna otra formación.

"Yo soy de los que defiendo que vamos a intentar obtener unos muy buenos resultados que será lo mismo que decir que vamos a ser muy autoexigentes pudiendo gobernar en solitario", ha zanjado.

NO ASEGURA CANDIDATURAS CONJUNTAS PP+CS

Recientemente, Ciudadanos y PP acercaron posturas en Cataluña con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las leyes del catalán. Sin embargo, el dirigente del PP no aclara si se plantean una marca conjunta con Cs en las elecciones municipales de Cataluña y ha trasladado que la decisión se conocerá en los próximos meses.

A su juicio, desde el PP se está "consiguiendo una reunificación desde la base" y "los españoles que han dejado del confiar en Cs están depositando mayoritariamente su confianza en el PP". Esa es la hoja de ruta en la que se mueven, según Rollán, en la que abren la puerta a todos los electores.

En las últimas elecciones al Parlamento Vasco en 2020, ambas formaciones concurrieron bajo la alianza 'PP+Cs'. En este caso, tampoco ha confirmado que la marca se vaya a reeditar en las próximas elecciones locales: "Cuando llegue el momento se tomará la decisión que corresponda".

En el caso de Navarra, ha indicado que llevan una trayectoria "mucho más prolongada" que en la comunidad vasca. "Será algo que también estaremos en disposición en los próximos meses de pronunciarnos al respecto", ha añadido.

DUDA QUE UPN ACEPTE INTEGRAR A SUS EXPULSADOS EN NAVARRA SUMA

Sobre si estarían de acuerdo en sumar a los diputados Sergio Sayas y Carlos Adanero --que fueron expulsados de UPN por no cumplir con las directrices del partido en la votación de la reforma laboral--, Rollán considera que "no se pueden pedir imposibles".

"Cerrar un acuerdo a tres bandas, no por el PP, yo creo que por las otras dos bandas restantes es como el agua y el aceite. No creo que pueda ser posible, pero eso ya no depende del PP, depende de dos diputados que conservan su acta en el Congreso de los diputados y de una formación política de la que anteriormente formaban parte y ya no", ha concluido.

Por el momento, los diputados díscolos han presentado una plataforma, que "no un partido político", para "canalizar" el apoyo ciudadano que aseguran haber recibido a raíz de la expulsión temporal de UPN por no acatar la disciplina de voto con la reforma laboral.



691645.1.260.149.20220813105247