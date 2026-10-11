'Génova' cree que ya no funciona el "miedo" a Vox que agita el PSOE y que moviliza más la "animadversión" hacia Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo considera que ya no funciona el "miedo" a Vox que vuelve a agitar el PSOE de Pedro Sánchez ante las elecciones del 29 de noviembre y está seguro de que moviliza más la "animadversión" hacia el presidente del Gobierno, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

El pasado lunes, cuando Sánchez compareció en Moncloa para anunciar el adelanto electoral, ya apuntó en esa dirección al llamar a votar contra la "ola ultraderechista". Allí afirmó que los españoles tienen que elegir entre un Gobierno que "trabaja por el interés de la mayoría social" o entregar las riendas del país a aquellos que quieren "derogar y recortar los derechos y las libertades" para beneficiar a "una minoría privilegiada".

En el equipo de Feijóo recuerdan que Sánchez adelantó las generales a julio de 2023 utilizando como eje de campaña "el miedo a la ultraderecha" a raíz de los pactos PP-Vox que tenían que fraguarse tras las autonómicas de mayo. Aunque Feijóo fue el vencedor de los comicios, fue Sánchez el que logró armar una mayoría y ser investido presidente del Gobierno en noviembre.

Sin embargo, en 'Génova' recalcan que Sánchez intentó repetir sin éxito esa misma estrategia en la cascada de elecciones autonómicas que se han celebrado en el último año (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía), ya que, en todas ellas, el PP se convirtió en primera fuerza --aunque sin mayoría absoluta-- y logró gobernar después sellando pactos con Vox.

"El ajuste de cuentas en esas elecciones autonómicas fue a Pedro Sánchez. Cuanto más sanchista ha sido el candidato, mayor ha sido el batacazo", analizan fuentes de la dirección nacional del PP, que están convencidas de que está amortizado "el fantasma de la ultraderecha" al que Sánchez acude de forma recurrente.

Fuentes del equipo de Feijóo creen que muchos ciudadanos acudieron a las urnas en las cuatro elecciones autonómicas del año pasado como primer paso para echar a Pedro Sánchez, en una "pauta de reacción social frente al Gobierno de España", y vaticinan que en las generales de noviembre ese mismo comportamiento volverá a manifestarse con más fuerza. "La animadversión hacia Sánchez moviliza", sentencian en el PP, para advertir: "Quieren agitar el miedo a alguien que no está y quien da miedo es Sánchez".

En las filas del PP auguran una campaña "muy sucia" por parte del PSOE y en esa línea apuntó el jueves el propio Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del partido. "Vienen las maniobras, las promesas de última hora, viene el uso de las instituciones a su servicio, viene el ruido para tapar el balance y vendrá el miedo. Intentarán generarlo, lo hacen siempre", avisó, para pedir a los suyos "no bajar la cabeza" y no "caer en sus trampas".

RELACIÓN FLUIDA CON VOX

Desde 'Génova' admiten que PP y Vox mantienen en este momento una relación cordial y de respeto, conscientes de que el objetivo es desalojar a Sánchez del Palacio de la Moncloa para que no se repita lo que ocurrió en 2023.

El propio Feijóo reconoció a finales de julio que mantiene una relación "fluida y cortés" con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Lejos han quedado las duras críticas de esta formación hacia el PP, al que llegó a calificar de "derechita cobarde" ante las generales de hace tres años.

Ante la subida demoscópica que todas las encuestas conceden a Vox, que podría pasar a duplicar sus actuales 33 escaños, fuentes del PP lo achacan al "contexto más emocional" en el que gira la política nacional estos meses, con temas clave para ese partido como la política migratoria.

Sin embargo, en 'Génova' presumen de su peso en Europa. "Somos la derecha más fuerte del PP europeo, por encima de la CDU del canciller alemán Friedrich Merz", sintetizan fuentes del partido, que recalcan que Feijóo logró 137 escaños en 2023 y ahora las encuestas le sitúan por encima de esa cifra.

Pese a que el PP no se cierra a pactar con Vox, en el equipo de campaña de Feijóo sostienen que su objetivo sigue siendo lograr una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Con ese objetivo, el partido busca convencer a electores de todos los espectros ideológicos, entre ellos "socialdemócratas moderados".

Así, pese al intento de Sánchez de capitalizar el enfado por el problema de la vivienda en España, en 'Génova' creen que hay muchos socialistas "descontentos" y "frustrados" con la gestión del Gobierno de PSOE y Sumar. A ellos se dirigirá el líder del PP para intentar atraerlos y ampliar su mayoría social.

CAMPAÑA DE ILUSIÓN FRENTE A LA "CRISPACIÓN" DE SÁNCHEZ

Desde la cúpula del PP aseguran que quieren lanzar una campaña de "ilusión" que busque unir a los españoles frente a la "crispación" y la "polarización" que, según fuentes 'populares', representa Sánchez y el Partido Socialista.

El líder del PP ya aseguró el jueves ante la plana mayor de PP reunida en la Junta Directiva que tienen "argumentos para convencer a muchísima gente", incluyendo a los "enfadados" y a los "decepcionados" con el Gobierno.

"A todos ellos debemos dirigirnos. Y debemos hacerlo con respeto, con humildad, con un proyecto, con una idea de nación, y eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, que nadie confunda nuestra ilusión con confianza excesiva. Ni nuestra fuerza con arrogancia. Ni nuestras ganas con precipitación", afirmó, para concluir: "Os quiero ilusionados, pero nada de euforia".