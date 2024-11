'Génova' redoblará su ofensiva para "retratar" a los socios del PSOE ante la corrupción que "cerca" a Sánchez

El PP ve al Gobierno "invadido por la corrupción" y cree que ya "la sensación en la calle es que va a caer"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el Gobierno está "invadido por la corrupción" y percibe que "la sensación en la calle es que va a caer" tras el "goteo de escándalos" que a su juicio le rodea. En este escenario, redoblará su ofensiva para "retratar" a los socios de Pedro Sánchez a través de iniciativas parlamentarias al atisbar que cada día que pasa se les ve "más incómodos", según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

"El marco es demoledor para el PSOE y continuará en el tiempo", han indicado fuentes del equipo de Feijóo, aludiendo a las declaraciones del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, la investigación judicial a la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, o el caso de la filtración de un correo de negociación entre la Fiscalía y el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso por el que el Supremo investiga al fiscal general del Estado.

En 'Génova' resaltan que en este escenario Pedro Sánchez afrontará este fin de semana su 41 Congreso Federal, en el que será reelegido como secretario general del Partido Socialista. "Este congreso es el último para él", vaticinan en la cúpula del PP.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves en A Coruña que en el Congreso del PSOE estarán "más pendientes de los sumarios, diligencias y citaciones judiciales que de las ponencias". Tras asegurar que están ante "la mayor degradación de la política española desde la Constitución del 78", ha reclamado Sánchez "abrir una nueva etapa en España" y renunciar a la secretaria general del PSOE.

Precisamente, Feijóo ha buscado contraprogramar ese cónclave socialista en Sevilla con una Intermunicipal del PP en Valladolid, en la que reunirá a alcaldes y concejales del partido de toda España. "Vamos a ver dos imágenes muy distintas: un PP hablando de los problemas de la gente y un PSOE resistiendo y bunkerizado", ha resaltado en privado un miembro del comité de dirección del PP.

NO QUIERE DESVIAR EL FOCO DE LOS CASOS QUE AFECTAN AL PSOE

Los 'populares' reconocen que no quieren desviar el foco de los casos de presunta corrupción que afectan al Partido Socialista y que se están investigando en distintos tribunales. "Vamos a dejar que el foco fluya hacia el PSOE", insisten en la dirección nacional del PP.

Eso sí, los de Feijóo sí que continuarán con su estrategia de "retratar" a los socios de Sánchez ante los casos que se están conociendo, tanto con declaraciones públicas como con iniciativas en el Parlamento.

"No solo retratamos al corrupto sino al que está dispuesto a apoyarle al precio que sea", ha resumido un miembro de la cúpula del partido, que admite que empiezan a percibir la "incomodidad" de partidos como el PNV ante el goteo de casos de presunta corrupción.

No obstante, en 'Génova' tienen claro que esos socios no van a dejar caer al presidente del Gobierno porque es un "negocio" para ellos, en especial para los independentistas. "No hay ningún estímulo para que abandonen a Sánchez", reconocen en el equipo de Feijóo.

En cualquier caso, las mismas fuentes han subrayado que Feijóo no tiene "prisa" por llegar a Moncloa y recuerdan que así se lo trasladó este mismo miércoles en el debate del Congreso sobre la DANA al portavoz del PNV, Aitor Esteban.

"Señor Aitor Esteban yo no tengo prisa. No voy a llegar al Gobierno de cualquier manera. Pregúntele usted a sus compañeros de Junts. No voy a hacer ni a llegar al Gobierno de cualquier manera", afirmó Feijóo, después de que el portavoz de los nacionalistas vascos le reprochará "precipitación" y exageraciones contra Sánchez. "No corra", le aconsejó.

TELLADO: "LA BASURA REBOSA EN MONCLOA"

Cargos del PP han aprovechado este jueves sus intervenciones públicas para describir al PSOE como un "partido en descomposición" y con "serios problemas", en palabras del portavoz nacional, Borja Sémper.

"Es imposible que Sánchez esté centrado en España cuando en realidad lo está en la imputación de su mujer, de su hermano y su ex número dos, varios ministros de su Gobierno están señalados y todo a su alrededor hace aguas", ha afirmado Sémper, para avisar que los "fuegos de artificio" no podrán "tapar" el "escándalo permanente" al que asisten.

De la misma manera, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha hecho un repaso de los casos que afectan al PSOE, como que una empresaria haya asegurado que "entregó 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama" o el hecho de que el hasta ahora líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, declare mañana ante el Supremo "por la presunta filtración de datos de un particular por parte de la Fiscalía General del Estado". "La basura rebosa en Moncloa", ha aseverado, en un mensaje en 'X'.

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que Pedro Sánchez tenga a "tanta gente" de su entorno "en los juzgados" pero el Gobierno siga sin dar explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción que se están conociendo.

"Es que es el hermano, es la mujer, es el número dos, es el entorno. Y cuando todo el entorno está en ese ámbito, alguien tendrá que dar explicaciones porque hasta ahora no vemos que nadie dé explicaciones", ha declarado Bravo a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados.