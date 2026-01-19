Gibraltar da luz verde al acuerdo con la UE, primer paso británico para su ratificación

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha aprobado el acuerdo suscrito entre la UE y Reino Unido y que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit, primer paso para su ratificación definitiva por la parte británica, mientras que a nivel europeo deberá ser refrendado por el Consejo y la Eurocámara.

Según ha informado en un comunicado, el gabinete ministerial ha examinado "una versión del texto que aún no ha sido sometida a una revisión jurídica definitiva, aunque se considera poco probable que se produzcan cambios de carácter político durante dicho proceso legal".

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica del mismo que su ratificación por ambas partes.

Tras ser informado sobre el contenido del tratado y de los documentos asociados al mismo por el fiscal general gibraltareño, Michael Llamas, en seis reuniones en las dos últimas semanas, el Gobierno del Peñón ha aprobado el acuerdo para su ratificación, "siempre que no se introduzcan cambios en el significado del texto aprobado durante la revisión legal".

Así las cosas, una vez que se disponga del texto definitivo, para lo que por el momento no hay fecha, este será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. Tras su aprobación parlamentaria en el Peñón, el acuerdo seguirá el procedimiento de ratificación en el Parlamento británico.

Aquí, una vez que el tratado se presente en las cámaras, comienza un periodo de 21 días tras el que, si no hay un rechazo expreso, queda ratificado, conforme a la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010.

En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe una resolución en contra de la ratificación, se inicia otro periodo de 21 días, un procedimiento que podría repetirse, lo que da a los Comunes en última instancia poder de veto a la hora de ratificar un tratado internacional.

Por lo que se refiere a la Cámara de los Lores, su opinión no es vinculante, por lo que el Gobierno puede obviarla, argumentado por qué es importante la ratificación, validando así el tratado.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha felicitado de que "el gabinete ministerial haya dado luz verde a la ratificación del Tratado".