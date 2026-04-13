La 'Global Progressive Mobilisation' de Barcelona defenderá el 'no a la guerra' y busca situar a España como referente

Archivo - Pedro Sánchez se reúne con Lula da Silva en Brasilia. - FERNANDO.CALVO / POOL MONCLOA - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'Global progressive mobilisation' de Barcelona, que se celebrará este viernes 17 y sábado 18 de abril, hará un llamamiento global al 'no a la guerra' y situará a España como referente mundial del progreso, en un cita que reunirá a 3.000 inscritos, a la acudirán al menos ocho jefe de gobiernos y que tendrá al presidente Pedro Sánchez como anfitrión.

La cita de fuerte carácter internacional, además, pretende ser un primer encuentro al que después llegarán otros para dar continuidad a la movilización de los progresistas y reivindicar la unidad para no caer en la resignación frente a la "internacional ultraderechista".

Fuentes de la organización del evento insisten en que la 'Global progressive mobilisation' no se reúne en Barcelona contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que quiere ofrecer su visión alternativa sobre cómo puede prosperar y responder antes los desafíos del presente y futuro.

La cumbre también pretende ser un evento clave en la socialdemocracia del siglo XXI para unir fuerzas y seguir trabajando políticas que consideran claves, enfocadas especialmente en democracia, feminismo, políticas verdes, migración, cooperación o industria. Se celebrará en la Fira Gran Via de Barcelona, con presencia destacada del alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa.

La cumbre fue acordada por Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, y el líder del Partido Socialista Europeo (PES), Stefan Löfven, al que se unió la Alianza Progresista y recibió el apoyo de líderes internacionales como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La cifra de inscritos, según las fuentes, está en 3.000, aunque se espera que a lo largo de la semana se amplíe el número de asistentes confirmados. Habrá más de cien encuentros entre paneles, 'workshops', sesiones bilaterales o cenas de trabajo durante el viernes y el sábado, en el que se desarrollará la sesión plenaria en la que se recogerán todas las conclusiones y cuyo cierre correrá a cargo de Pedro Sánchez y Lula da Silva. Habrá presencia de más de 100 partidos, de los cinco continentes, y se espera también la presencia de líderes sindicales nacionales e internacionales, activistas sociales o expertos del mundo académico.

MAMDANI Y SHEINBAUM, ENTRE LOS PARTICIPANTES

La 'Global Progressive Mobilisation' ya ha confirmado la presencia de ochos jefes de gobiernos. A Pedro Sánchez y Lula da Silva se sumarán a la cumbre de Barcelona Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay), Inga Ruginiené (Lituania), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica), Mia Amor (Barbados) y Claudia Sheinbaum (México). El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, así como gran parte de los ministros de Pedro Sánchez también acudirán.

El municipalismo tendrá protagonismo, con la presencia de hasta cuarenta regidores de distintos países, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dará su apoyo a través de un vídeo. Se espera también la presencia del expresidente chileno Gabriel Boric, quien no obstante está pendiente de que el Congreso de los Diputados le dé la autorización para salir de su país, tal y como recoge la norma constitucional, y otros referentes del progresismo internacional en la oposición, especialmente en Israel. También ha confirmado su asistencia el ex primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh.

Las fuentes también han aclarado que habrá presencia de la oposición venezolana en el acto de Barcelona, alguno de los cuales de sus dirigentes son históricos de la Internacional Socialista, justo los mismos días que la líder opositora Maria Corina Machado estará en Madrid, donde será recibida por el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que no tendría tampoco inconveniente en reunirse con ella si lo pidiera.

Esos mismos días, aunque más en clave institucional, Barcelona acogerá el viernes la I Cumbre-España Brasil, que se celebrará en el Palau De Pedralbes, encabezada por el presidente español y brasileño; y el sábado tendrá lugar la IV Reunión en Defensa de la Democracia, impulsada por Boric.