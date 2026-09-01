Gobierno y Abogacía refuerzan el turno de oficio en Ceuta para afrontar la carga de trabajo por la crisis migratoria

Decenas de personas hacen cola en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el Consejo General de la Abogacía Española han acordado reforzar el turno de oficio en Ceuta ante el incremento de la carga de trabajo en materia extranjería por la crisis migratoria.

Según ha comunicado este martes la Abogacía Española, los servicios del turno de oficio de la ciudad autónoma contarán con 10 abogados, después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haya aprobado, "en solo 24 horas", un nuevo refuerzo tras la petición trasladada al Gobierno por el Consejo General a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta.

"Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos", ha indicado.

La Abogacía Española ha explicado que esta medida se añade al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de la crisis migratoria derivada de la entrada en Ceuta de miles de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.

Y ha resaltado que, "en unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias, labor que la Abogacía Española "quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo".

COMUNICACIÓN CONSTANTE CON JUSTICIA

También ha subrayado que desde el inicio de la crisis migratoria el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha llevado a cabo un seguimiento continuo de las necesidades del servicio y hay una "comunicación constante" con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo que "continuará mientras sea necesario".

Además, ha indicado que la respuesta del Colegio de Ceuta ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales, ya que más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades, así como ha destacado la solidaridad de colegios de distintos puntos de España que "han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales" a la ciudad autónoma si fuera necesario.

"El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes", ha manifestado el presidente de la Abogacía, Salvador González.