El Gobierno afirma que estudiará las peticiones de Navarra para la propuesta de planificación eléctrica: "Hay tiempo"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo tendrá en cuenta las peticiones de Navarra de cara a la propuesta de planificación eléctrica, recordando que el periodo de alegaciones continúa abierto y el Ejecutivo está "disponible" para que la medida "siga evolucionando". "Todavía tenemos tiempo", ha resumido.

Durante su intervención en una interpelación del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán sobre esta materia en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ministra ha defendido que la propuesta de planificación eléctrica "refuerza el sistema navarro" con "especial énfasis" en la red de distribución, ya que "es ahí" donde "se conecta una gran cantidad del tejido productivo e industrial de la comunidad foral".

"Respecto a esa planificación, insisto, todavía tenemos tiempo. Estamos en ese proceso de alegaciones, es universal (...) y ahora nuevamente lo hemos abierto hasta el próximo 16 de diciembre, donde tendremos en cuenta, efectivamente, las propuestas que se hagan desde la Comunidad foral de Navarra", ha subrayado.

Aagesen ha enumerado las actuaciones previstas para Navarra tras la reunión bilateral entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el consejero navarro de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, entre las que se incluye la "maximización" de la producción renovable en la Comunidad foral o el desarrollo de la línea de Tierra Estella, que permitirá "mejorar la robustez del eje norte" e integrará "nuevos proyectos industriales y energéticos", según la ministra.

También la garantía del suministro de la red de distribución y a los usuarios conectados en la red de transporte, además del polo industrial de San Huesa, la utilización "eficiente" de las redes e instalaciones existentes, nuevas subestaciones y "200 kilómetros de nuevas líneas".

Previamente, el diputado de UPN Alberto Catalán ha exigido un "trato justo" a Navarra en el marco del plan y la cobertura de las necesidades en materia eléctrica para el territorio. "El suministro eléctrico es algo fundamental para el progreso y el futuro de la comunidad. Y no podemos aceptar las pretendidas restricciones que se plantean por parte del Ministerio. Señora ministra, no menosprecien y castiguen a la Comunidad foral de Navarra. Los navarros no se merecen estos desprecios", ha lanzado.