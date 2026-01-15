El Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

1042961.1.260.149.20260115153450 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que la Fiscalía Antidroga se oponga a investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por tráfico de drogas y colaboración con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras comparecer a petición del PP por presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía Antidroga pidiese a la Audiencia Nacional que no admita la querella impuesta por Hazte Oír contra Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" de Maduro.

El Ministerio Público considera que no hay indicios delictivos y que los hechos recogidos en la querella no son susceptibles de calificarse como blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ni de "ningún otro" delito.

En la misma línea, ha reprochado al PP que siga hablando "del régimen de Maduro" después de todo lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos días tras su captura por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

"Aquí se archivan las causas contra nosotros y nadie pide perdón", ha recriminado Montero, que a renglón seguido se ha quejado de que el PP la ha venido acusando de trabajar para establecer "un cupo catalán" en el nuevo modelo de financiación autonómica y ahora, "que es obvio que Cataluña sigue dentro del régimen común", nadie se ha disculpado.