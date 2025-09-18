El Gobierno apoya la investigación de la Fiscalía sobre los crímenes en Gaza como otra "medida de presión" a Israel

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Elma Saiz tacha la negativa del PP a apoyar el paquete de medidas contra Israel de "deslealtad institucional"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha trasladado su apoyo este jueves a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de investigar los crímenes en la Franja de Gaza como una medida para "seguir incrementando la presión" contra Israel, y afirman que se "está haciendo lo correcto".

"Tiene todo el sentido cuando estamos hablando de seguir incrementando la presión, presión en el ámbito social, en ámbitos deportivos, culturales o económicos", ha valorado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la investigación, que llevará a cabo la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado.

Para Cuerpo, "esta es otra dimensión adicional", que él cree "relevante". "Es en el ámbito legal, no solo doméstico, sino internacional", ha subrayado durante una entrevista en 'La Hora de la 1' en RTVE, recogida por Europa Press.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado de "esperanzadora" la investigación de García Ortiz, asegurando que "se está haciendo lo correcto".

INVESTIGACIÓN "ESPERANZADORA"

"Recibo esta noticia con esperanza y es una prueba más de que el Gobierno está haciendo lo correcto en lo que tiene que ver con denunciar, con condenar y con perseguir las atrocidades y el genocidio que se está perpetrando en Gaza", ha declarado la ministra en una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press.

Así, Saiz ha asegurado que España tiene "desde el primer momento" el liderazgo contra la guerra en Gaza en Europa al denunciar "las atrocidades" y "el genocidio" que "está perpetrando Israel", así como el reconocimiento del Estado de Palestina el 22 de mayo del año pasado.

Además, la ministra de Migraciones ha acusado al PP de "deslealtad institucional" tras su negativa a apoyar el paquete de medidas contra Israel impulsadas por el presidente, Pedro Sánchez. Los 'populares' "recurrieron al insulto y a otro ejercicio más de deslealtad institucional", ha reprochado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha brindado su respaldo también a la actuación de la Fiscalía general, que está "haciendo lo que tiene que hacer" en cumplimiento estricto de la legislación internacional dado que en Gaza se está ante "crímenes de guerra". "Bienvenida la actuación de la Fiscalía General", ha remachado en declaraciones a los medios tras acudir a un acto organizado por UGT en Madrid.