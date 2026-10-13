El Gobierno aprueba este martes crear 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla, en la Fundación Cajasol. 08 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decreto para la creación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para la carrera fiscal de cara a 2027.

Según han informado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a Europa Press, estas 700 nuevas plazas supondrán un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal.

De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción Civil, 109 a la Social y 69 a la Penal, detallan desde el Ministerio. Además, se crearán 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial; 11 para Violencia sobre la Mujer; seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; ocho para nuevas presidencias de tribunales de instancia; y cuatro plazas en la Audiencia Nacional.

Andalucía y Cataluña serán las comunidades que reciban el mayor número de plazas de jueces: 94 cada una. La siguiente es Madrid, con 74, seguida de la Comunidad Valenciana, con 53.

En cuanto a las plazas de fiscales, Cataluña recibirá 47 plazas, Andalucía, 31, y Madrid 26, mientras que, detalla Justicia, Canarias registrará el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9%.

Se trata de una nueva ampliación de las plantas judicial y fiscal, después de que el pasado julio el titular de Justicia, Félix Bolaños, anunciara la creación de otras 700 plazas que estarán activas antes del 31 de diciembre de este 2026.