El Gobierno asegura que está en contacto con Clavijo y este dice que Sánchez prometió llamarle "cuando tenga un momento"

Archivo - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (i), durante una reunión, en el Cabildo de Lanzarote, a 18 de agosto de 2025, en Lanzarote, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asegura que mantiene contacto "permanente" con el gobierno de Canarias para informarle sobre la situación del crucero en el que viajan personas contagiadas de hantavirus y su previsible llegada al archipiélago, mientras el presidente canario Fernando Clavijo asegura que se ha mensajeado con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y este le prometió que le llamaría a lo largo del día "cuando tenga un momento".

Fuentes de Moncloa aseguran que la comunicación es continua desde el martes a primera hora y el gobierno canario tiene "en tiempo real" toda la información de la que dispone el Ejecutivo de Sánchez.

Señalan además que la interlocución con Clavijo la están llevando la ministra de Sanidad, Mónica García, y el titular de Política Territorial, el también canario Ángel Víctor Torres.

En declaraciones a 'TVE', Clavijo ha señalado que, ante el cambio de criterio y la "ausencia" de explicaciones oficiales de la ministra de Sanidad --a quien le envió mensajes de madrugada y a primera hora pidiendo información-- ha enviado un 'WhatsApp' a Pedro Sánchez, que le trasladó que "cuando tenga un momento a lo largo del día" le llamará.

El presidente canario, que se encuentra en Bruselas para entrevistarse a vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha reclamado además una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno al entender que no hay criterios sanitarios ni técnicos para que el crucero con hantavirus haga escala en las islas. Se queja además de que no cuentan con información suficiente para mantener la calma y garantizar la seguridad de la población canaria.

Clavijo cargó contra el Ejecutivo central por su "deslealtad institucional" y se ha quejado de que no le han mantenido informado y no le trasladaran los criterios que ha seguido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para pedir que el barco llegue a Canarias, según indicó este mismo miércoles en declaraciones a 'Cope' y 'Onda Cero'.

SÁNCHEZ CONVOCA A GARCÍA, PUENTE, MARLASKA Y TORRES

España ha aceptado, tras la petición de la OMS y la Unión Europea, que el crucero haga escala en el archipiélago para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

En este sentido, Clavijo se quejó de un "cambio de criterio" del Gobierno porque en la víspera, dijo, habló con la ministra de Sanidad y le garantizó que el protocolo acordado era que los pasajeros infectados se fuesen en avión desde Cabo Verde a Países Bajos y que el barco continuaría su rumbo hacia este país europeo porque no existía "ninguna circunstancia médica de emergencia" por la que tuviera que desembarcar ni en Praia ni en Canarias.

Este mismo miércoles, Sánchez ha convocado a una reunión en La Moncloa con los ministros García y Torres "para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario", según trasladan fuentes gubernamentales. También asisten el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el de Transportes, Óscar Puente, por vía telemática.