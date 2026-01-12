El Gobierno asegura que ni es "equidistante" ni busca "agradar a nadie" en Venezuela e insiste en su oferta de mediación

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes que España no es "equidistante" en lo relativo a la actual situación en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos ni tampoco busca "agradar a nadie", sino que lo que quiere es que sean los propios venezolanos los que decidan su futuro.

"No somos equidistantes ni tampoco queremos agradar a nadie", ha sostenido el ministro durante su intervención en el 'Desayuno del Ateneo', incidiendo en que el Gobierno mantiene una postura coherente. "Queremos para el pueblo de Venezuela exactamente lo mismo que queremos para todos los pueblos de América Latina, lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia, justicia y progreso social".

"No solamente el Gobierno de España no es equidistante" sino que, según el ministro, es "el único" que siempre "se ha mojado" denunciando las detenciones arbitrarias y las violaciones de Derechos Humanos que se han producido en Venezuela sino que tampoco reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y ha abanderado las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Además, "ha dicho claramente que una acción unilateral de fuerza que viene de un tercer país es contraria al Derecho Internacional y nunca a través de la fuerza y de la violencia ha llegado ni la paz ni la democracia, ha llegado el caos", ha sostenido.

Así las cosas, ha dejado claro que el Gobierno está "con el pueblo de Venezuela para que alcance una solución democrática y pacífica" y ha vuelto a manifestar la voluntad de mediar entre las partes si estas así lo consideran oportuno.

ARGUMENTOS PARA LA MEDIACIÓN DE ESPAÑA

En este sentido, ha esgrimido que España "presenta unas condiciones únicas" para poder ejercer esta labor puesto que "habla español", mantiene "lazos fraternales y una historia común" con Venezuela y desde hace tiempo mantiene interlocución tanto con el régimen chavista como con la oposición, algunos de cuyos líderes residen precisamente aquí. "Estamos a disposición", ha insistido el ministro, pero España no va a "imponer nada".

En otro orden de cosas, ha insistido en la que la liberación de cinco presos españoles --a los que confía que se pueda sumar al menos uno más-- "es un paso positivo" por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "Queremos que se sigan dando más pasos", ha recalcado, reclamando la liberación de "todos los presos políticos".

Albares no ha querido dar detalles sobre el contenido de la conversación telefónica que mantuvo el viernes pasado con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, más allá de que se centró principalmente en Venezuela y que vio "un deseo de que sea un país estable y que vayamos avanzando para que se puedan producir nuevas liberaciones, puedan regresar los que viven fuera y que el pueblo venezolano pueda decidir su futuro".

DEFENSA DE ZAPATERO

Por lo que se refiere a la labor de mediación en Venezuela del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Albares ha vuelto a dejar claro que "no actúa ni en nombre ni con un mandato del Gobierno", aunque el Ejecutivo "aprecia y valora" su labor, y a pedir "respeto" por él.

En este sentido, ha afeado a PP y Vox que intenten "esparcir una duda como de secretismo, de oscurantismo" en cuanto a la actuación que está llevando a cabo Zapatero, subrayando que "toda labor de mediación requiere una cierta discreción".

Asimismo, ha sostenido que el expresidente es "a día de hoy un ciudadano privado" pero a veces "se le juzga como si todavía fuera un miembro activo del Gobierno". Zapatero tiene "las mismas capacidades de actuación que tienen el resto de expresidentes (...) y no veo que nadie les critique".