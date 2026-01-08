El Gobierno asegura que su propuesta de financiación dará más recursos a todas las comunidades, no sólo a Cataluña

El presidente Pedro Sánchez, recibe al líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes 9 de enero el nuevo modelo de financiación autonómica, que según trasladan fuentes gubernamentales va a "garantizar más recursos para todas las comunidades" y no sólo a Cataluña.

El Gobierno confirma la inminente presentación del nuevo modelo, después de que el presidente Pedro Sánchez mantuviese este jueves una reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en La Moncloa.

Tras la reunión, el líder independentista afirmó que había un acuerdo sobre financiación que reportaría 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, aunque todavía no se ha cerrado un pacto sobre la recaudación de impuestos en esta comunidad.

Previamente los socialistas habían acordado con ERC que la Generalitat podrá recaudar la totalidad de los impuestos que se pagan en esta comunidad, aunque todavía no está claro cómo se llevará a cabo.

En la reunión entre Sánchez y Junqueras, la primera desde que el líder independentista saliese de prisión tras ser condenado por su papel en el procés, ambos han abordado el nuevo sistema de financiación que, según el Ejecutivo Central, cumple con lo prometido a todos los españoles: "Garantizar más recursos para todas las CCAA".

"Un nuevo sistema, donde todos los territorios recibirán más transferencias, para reforzar el Estado del Bienestar", trasladan fuentes de Moncloa apuntan además que ambos abordaron el contexto internacional y el seguimiento del acuerdo con ERC y la agenda del Gobierno progresista "hasta 2027".

PIDE AL PP QUE LO APOYE

En ese sentido recalcan que el Gobierno pone sobre la mesa, "trece años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación autonómica", una propuesta que a su juicio "soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles", es decir, más recursos para todos los territorios con el objetivo de reforzar el Estado del Bienestar.

Según las citadas fuentes, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo presenta esta propuesta para cumplir con su deber y por que cree en Estado de las Autonomías. "Porque el Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos CCAA mejor financiadas", indica.

Por último pide al Partido Popular que apoye la propuesta si respalda esos principios porque aportará más recursos a todas las comunidades y considera incompatible creer en el Estado del Bienestar y no apoyar la "necesaria" reforma del modelo.