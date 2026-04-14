El Gobierno autoriza 265 millones de euros para contribuir a organismos y programas de cooperación internacional

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 264.820.000 euros para contribuir voluntariamente a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional.

Según recogen las referencias del Consejo de Ministros celebrado este martes, el Ejecutivo ha autorizado un total de 12 contribuciones voluntarias por parte de España.

La mayor partida, de 145 millones de euros, irá destinada al Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Asimismo, habrá otras tres contribuciones de 20 millones cada una para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Por otro lado, se contribuirá con 19.650.000 euros a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), con 9.000.000 de euros a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con 5.000.000 al Fondo de Adaptación al Cambio Climático (FA) y con 4.570.000 al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Por último, el Gobierno ha aprobado una partida de 3.350.000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otra de 1.250.000 euros a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Todo ello en ejecución del mandato que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional".