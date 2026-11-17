La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consej - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha autorizado la firma del segundo convenio entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Navarra para la ejecución y financiación del Canal de Navarra, cuya segunda fase alcanzará una inversión de 354 millones de euros.

Así lo ha explicado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, donde ha celebrado el "nuevo paso" para seguir avanzando en la segunda fase del Canal de Navarra, "una infraestructura estratégica para el desarrollo y el futuro de la comunidad foral".

En este contexto, la ministra ha detallado que la segunda fase del Canal de Navarra contará con una financiación de más de 354 millones de euros, que se suman a los cerca de 496 millones de euros de la fase anterior. "En total, es una inversión de 850 millones de euros", ha remachado.

Del mismo modo, Elma Saiz ha reivindicado el Canal de Navarra como una infraestructura destacable para el sector agrícola, la cohesión territorial y "el futuro" de la comunidad foral.