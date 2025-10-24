El Gobierno califica a la ONU en su 80 aniversario como "una organización fundamental para la paz" mundial

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares a su llegada a una reunión con el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini (d), en la sede del Ministerio, a 7 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha definido a Naciones Unidas, en el día de su 80 aniversario, como "una organización fundamental para la paz y la seguridad mundiales", además de como garante de la protección de los Derechos Humanos y la apuesta por el desarrollo sostenible.

En un video difundido en redes sociales, el jefe de la diplomacia española ha reivindicado que la ONU "juega un papel fundamental" en los grandes conflictos internacionales, en la ayuda humanitaria y en la ayuda al desarrollo, además de ser garante de la lucha contra el cambio climático y el crecimiento económico.

"Es una organización fundamental para la paz y la seguridad mundiales, para la promoción y protección de los Derechos Humanos y para mantener un desarrollo sostenible", ha sostenido en su mensaje.

Albares también ha asegurado que "España apoya a la ONU" y a su secretario general, Antonio Guterres, además de defender los "fines" y "todos los organismos" que componen Naciones Unidas, fundada un día como hoy en 1945.

"España defiende el multilateralismo y Naciones Unidas para conseguir un mundo en paz, un mundo más justo, más libre, más igualitario, más sostenible", ha remachado el ministro en su mensaje, deseando un feliz Día de Naciones Unidas.

Ya este martes el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros, a propuesta de Albares, una declaración institucional en apoyo de la ONU con motivo de su 80 aniversario en la que reivindica el papel "esencial" de esta organización en un momento en el que proliferan los conflictos.

"El Gobierno español reitera una vez más su firme compromiso con el multilateralismo inclusivo y eficaz, así como su más decidido apoyo a la Organización de las Naciones Unidas como eje central de una acción concertada y solidaria en estos momentos de importantes desafíos para la comunidad internacional", reza la declaración, con motivo del aniversario este 24 de octubre.