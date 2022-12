Gobierno catalán y ERC ironizan con el no del PSOE al referéndum: no es la primera vez que dicen una cosa y hacen otra

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cúpula del Gobierno catalán y de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ironizan desde ayer con el "no" del PSOE al referéndum de independencia en Cataluña. Varios dirigentes se han manifestado ya asegurando que no es la primera vez que el Gobierno dice una cosa ya hace otra.

La primera en expresar esta opinión fue la Portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, quien ayer restó importancia a la negativa del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, de celebrar un referéndum en Cataluña. "Estamos acostumbrados al no por el no", señaló antes de afirmar que

no es la primera vez que el Gobierno central dice que no ocurrirán cosas que después sí han pasado.

"El Govern está acostumbrado. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", sostuvo Plaja.

Le ha seguido en esta apreciación la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien en una entrevista en el diario 'Ara', recogida este miércoles por Europa Press, ha recordado que "el Gobierno no veía bien los indultos y también dijo que no derogaría nunca la sedición", en referencia a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE para plantear un referéndum en Cataluña.

También esta misma mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha sostenido, en su intervención en la sesión de control en el Parlament, que pretende plantear en la mesa de negociación entre ERC y el Estado "un acuerdo de claridad que tiene que poder fijar las condiciones en las que se tiene que poder votar en Cataluña en un referéndum".

ARAGONÉS: "CONOZCO SUS CONVICCIONES. NO NOS RESIGNAMOS"

La diputada de la CUP Laia Estrada le ha recordado que destacados miembros del PSOE ya se han opuesto a esta posibilidad, ante lo que Aragonés ha espetado: "Me sorprende que le sorprenda que el Gobierno español diga que no".

"¿Ustedes se resignarán frente a la primera negativa a celebrar este referéndum?. Conozco sus convicciones. Nosotros no nos resignaremos", ha añadido Aragonés, quien ha hecho hincapié en que debe ser un referéndum que sea reconocido a nivel internacional.

Por su parte el Portavoz del ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha señalado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, que "no es la primera vez que el PSOE dice algo y hace otra cosa", al ser preguntado si cree que el referéndum en Cataluña puede ser posible, a pesar de que el Ejecutivo ha expresado su negativa.

El dirigente republicano ha argumentado que "en política todo es posible" y ha apostado por "todo lo que sea bueno para resolver conflictos". "Estamos aquí para ser parte de la solución y nuestra propuesta ante el conflicto indudable que vive Cataluña con el Estado español es hacer un referéndum, votar, consideramos que es una buena opción", ha recalcado.

Aún así, se ha mostrado dispuesto a escuchar otras opciones "si es que las tienen". Pero dicho esto, ha añadido que siguen "trabajando, negociando: No es la primera vez que el PSOE dice algo y hace otra cosa".

Y sobre la propuesta de Salvador Illa de llevar a cabo una consulta, ha considerado que "lo importante es que se hable de política", pero no ve noticia que "el PSOE haga de PSOE": "Si la noticia es que el PSOE no es independentista no acabo de ver la noticia".

En cuanto a la reacción del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, contra la supresión de la sedición y la rebaja de las penas por el delito de malversación, Rufián ha señalado que se trata de "la derecha moderada de este país", que en su opinión "son los barones del PSOE".