El Gobierno de Ceuta aprueba un requerimiento para solicitar el Estado información sobre la tramitación de los asilos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a 11 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). E - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado este miércoles un requerimiento formal a la Administración General del Estado solicitando información sobre el estado de tramitación de los expedientes de asilo, los medios y efectivos destinados a su gestión.

La Ciudad justifica su movimiento arguyendo "la falta de información y de resolución de los procedimientos derivados de la entrada masiva irregular de personas registradas los días 30 y 31 de julio".

La medida ha sido anunciada por el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.

Según ha detallado, el requerimiento se dirige a la Administración General del Estado, competente en materia de extranjería, migración, asilo y seguridad pública, y persigue obtener información precisa sobre la tramitación de los distintos procedimientos abiertos tras la llegada de inmigrantes a Ceuta.

En concreto, la Ciudad ha solicitado conocer el estado de los expedientes, los medios materiales y humanos que se están destinando a su gestión y las previsiones temporales para su resolución.

Ramírez ha explicado que esta actuación se produce después de que la Ciudad haya reclamado en reiteradas ocasiones información sobre la evolución de estos procedimientos sin haber obtenido, a su juicio, una respuesta suficiente por parte de la Administración estatal.

El portavoz ha lamentado que, transcurridas varias semanas desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, la Ciudad no tiene constancia de que se hayan dictado resoluciones expresas en los expedientes de expulsión, devolución o retorno que pudieran corresponder en cada caso.

Tampoco, según ha indicado, dispone de información sobre la situación de las solicitudes de protección internacional presentadas por parte de las personas afectadas por aquella entrada masiva.

Desde el Ejecutivo local consideran que el conocimiento de estos datos resulta fundamental para evaluar la evolución de la situación y las medidas que se están adoptando para gestionar la presencia de miles de inmigrantes en la ciudad.