El Gobierno se compromete en su 'Agenda para el Reencuentro' a velar por mantener los planes de ampliación del Prat

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se ha comprometido por escrito con la Generalitat a velar por "mantener sus planes de ampliación y mejora del aeropuerto de Barcelona" en el documento 'Agenda para el Reencuentro" que el presidente Pedro Sánchez le ha entregado al mandatario catalán, Pere Aragonés, en su reunión para reactivar la mesa de diálogo.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado en su comparecencia ante los medios tras la reunión con Aragonès que, en este momento, este plan de ampliación se ha "aparcado", al considerar que ahora mismo el proyecto no está "maduro" por falta de consenso institucional en la Generalitat --tras el rechazo de ERC, por la afectación medioambiental que supone de la zona protegida de La Ricarda--.

"Hemos constatado que ahora mismo, a juicio del Gobierno, con todos los respetos no existe una posición madura del Govern para abordar una inversión que para el Gobierno es estratégica. No hay novedades, el proyecto no está maduro y por lo tanto el Gobierno aparca esa ampliación", ha zanjado el presidente.

No obstante, en esa 'Agenda para el Reencuentro' que Sánchez le ha entregado a Aragonès, el Gobierno mantiene su interés por ampliar el Prat, y señala que velará por ello.

Este documento recoge los 44 puntos que Sánchez ya le planteó al expresidente Quim Torra en febrero de 2020, como paso previo a iniciar el diálogo, si bien en esta ocasión se especifican los avances que, según el Gobierno, se han producido desde entonces.

En febrero de 2020 el Ejecutivo central se comprometió a "invertir en el aeropuerto del Prat más de 1.500 millones de euros en los próximos años, en la nueva Ciudad Aeroportuaria, y actualizar los planes directores de los aeropuertos catalanes".

Ahora, después de que el Gobierno y la Generalitat cerraran en agosto un acuerdo para ampliar el Prat que después saltó por los aires por el rechazo de ERC, la frase que figura en el compromiso relativo al "apoyo a la actividad aeroportuaria" es la siguiente: "El Gobierno vela por mantener sus planes de ampliación y mejora del aeropuerto de Barcelona".

Por otra parte, en la 'Agenda para el Reencuentro' el Gobierno también informa en el punto relativo a los traspasos que ya se han solicitado a los ministerios informes de los 56 traspasos solicitados por la Generalitat, "para evaluar su viabilidad y calendario, en su caso".

Con este documento, el Gobierno ha vuelto a mostrar su intención de "ampliar horizontes" en el diálogo con Cataluña, "incorporando otras materias, como las infraestructuras, el crecimiento económico, la sanidad, los servicios sociales y el medio ambiente".

"Es un compromiso con la ciudadanía catalana, a la que el Gobierno de España escucha, consciente de la diversidad del país", defiende, y añade, eso sí, que "en paralelo, el Ejecutivo considera del todo imprescindible que las instituciones catalanas lideren un diálogo honesto y sincero también entre catalanes".