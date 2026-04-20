El Gobierno condena los cánticos contra Delcy Rodríguez y subraya que "llaman la atención" las reuniones de Machado

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que reforma el Reglamento de Extra - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado "los cánticos racistas y xenófobos" dirigidos contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Puerta del Sol, a la vez que ha subrayado que "llaman la atención" las reuniones que ha mantenido la líder opositora María Corina Machado, que ha declinado reunirse con el jefe del Ejecutivo español.

"Si alguna lección estamos aprendiendo, es que con el racismo y con la xenofobia ya no vale con ser tibios. Ya no vale con decir yo no soy racista. Hay que ser antirracista y antixenófobo", ha dicho Saiz en una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el Ejecutivo monitoriza y también exige responsabilidades al conjunto de la sociedad. "Lo que no podemos permitir es que no pase ni en el estadio de fútbol, ni en un comercio, ni en una plaza", ha añadido.

La portavoz del Gobierno ha aprovechado para criticar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones sobre la regularización de migrantes. A su juicio, la dirigente regional está "abrazando al pueblo venezolano", y por otro lado, intenta "torpedear un procedimiento de regularización que también les mira". "Esa es la incoherencia absoluta y esa es la oposición que estamos viendo en este país", ha reprochado a los 'populares'.

REUNIONES DE MACHADO

Saiz ha mostrado su respeto por la decisión de Corina Machado de renunciar a reunirse con el presidente Pedro Sánchez, si bien ha puesto el foco en que le llama "poderosamente la atención" su elección de reuniones en España, principalmente con los líderes de PP y Vox.

"Es una decisión que ella ha tomado, pero lo que sí es público y notorio es que las puertas de la Moncloa están abiertas y la posibilidad de tener un encuentro con el presidente del Gobierno siempre ha estado encima de la mesa", ha recalcado, quien ha defendido al Ejecutivo de Pedro Sánchez por ser el que "ha dado el mayor apoyo al pueblo venezolano" y quiere que "decida sobre su futuro él mismo".

DIFERENCIA LOS JUICIOS A CARGOS POPULARES DE LOS SOCIALISTAS

En otro orden de cosas, interpelada por el juicio del 'caso Kitchen' en el que declaran este lunes el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, la ministra ha cargado contra la corrupción que "la ciudadanía vive con repulsa", al tiempo que ha diferenciado entre los procesos judiciales en los que están involucrados excargos 'populares' y socialistas.

Saiz considera que, mientras el Ejecutivo liderado por Sánchez ha actuado de manera "inmediata" con el 'caso mascarillas' --por el que se está juzgando en el Tribunal Supremo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García--, los 'populares' siguen "admirando a M. Rajoy", en referencia a los papeles de Bárcenas en los que reflejaba los sobresueldos del PP y las cuentas de la 'caja B' del partido.

Según ha defendido la ministra, el Gobierno es "coherente" al apartar a quien sea "de manera contundente" al primer "atisbo" de comportamiento inadecuado y ha pedido a la ciudadanía que diferencie entre las reacciones ante la corrupción de Sánchez y del expresidente Mariano Rajoy: "No somos todos iguales".