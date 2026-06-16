El Gobierno confía en que el acuerdo entre EEUU e Irán "represente un paso hacia la paz y la estabilidad" regional

1096689.1.260.149.20260616132158 La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha saludado el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que está previsto que se firme este viernes en Ginebra, y ha confiado en que represente "un paso firme" hacia la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y que el alto el fuego se consolide.

"Debemos saludar de manera muy positiva el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para lograr un alto del fuego que apacigüe las tensiones en Oriente Medio", ha trasladado la ministra portavoz, Elma Saiz, en línea con lo manifestado la víspera tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno español confía en que "este acuerdo represente un paso firme hacia la paz, hacia la estabilidad y hacia la seguridad de la región" y desea que "el alto del fuego se consolide, se respete plenamente por todas las partes y contribuya también a reducir la violencia y la inestabilidad en otros escenarios, especialmente en Líbano", ha sostenido la portavoz.

"Desde el Gobierno de España hemos defendido siempre, siempre, que el diálogo, la diplomacia y la negociación son las herramientas imprescindibles para afrontar los conflictos internacionales y avanzar hacia soluciones duraderas", ha recordado.

Así las cosas, ha expresado el reconocimiento del Gobierno al trabajo realizado por los países que han mediado para la consecución del acuerdo, en particular Pakistán. "Su compromiso y su capacidad de facilitar espacios de entendimiento han resultado fundamentales para hacer posible este acuerdo", ha valorado Saiz.

En un mensaje en redes sociales este lunes, Sánchez denunció que el conflicto había dejado un "saldo" de "más de 7.400 muertos, la mayoría civiles" y "un incremento generalizado de los precios y miles de millones de euros en pérdidas, también en Europa".

"Confiamos en que el acuerdo de paz (...) sirva para poner fin a este sinsentido, que sea respetado por todas las partes, y que marque así el inicio de una nueva etapa en Oriente Medio", sostuvo el presidente, que defendió la necesidad de celebrar pero no olvidar. "Y aprendamos de una vez por todas que la guerra es un fracaso. El diálogo y la diplomacia son el único camino", remató.