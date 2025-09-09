El Gobierno confirma que los españoles a bordo de la flotilla están bien y pide que se investigue el "hecho extraño"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Albares reitera que los españoles en la Global Sumud Flontilla cuentan con "toda la protección" diplomática y consular

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha detallado que los cuatro españoles a bordo de la Global Sumud Flotilla se encuentran bien, después de que hayan denunciado un ataque esta madrugada con dron contra una de sus embarcaciones atracadas en Túnez. Además, ha pedido que se abra una investigación de lo que considera un "hecho extraño".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares asegurado que por "instrucciones directas" suyas, el embajador de España en Túnez, Javier Puig, se ha puesto en contacto la excaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, para conocer de primera mano cómo estaban los españoles de la flotilla.

"En el momento en el que se ha producido esa explosión había cuatro españoles. Se encuentran bien, todos los españoles se encuentran bien", ha informado el jefe de la diplomacia española, recordando que los ciudadanos españoles que van en esa flotilla "tienen toda la protección consular y diplomática" y que las distintas embajadas y consulados españoles "siguen pendientes de cómo están".

Albares también se ha referido a las diferentes versiones que circulan de lo que podría haber originado una explosión en una de las embarcaciones, y ha hecho mención a la información que ofrece Túnez, que aseguran que "no tiene nada que ver" con un dron. En cualquier caso, ha señalado que "hay un hecho extraño" que "hay que investigar".

Al hilo, ha expresado su deseo de que "lo antes posible" no tenga que haber flotillas para romper "ningún bloqueo humanitario", sino que la ayuda humanitaria, "especialmente cosas tan básicas como los alimentos para niños, niñas y bebés", puedan entrar "de manera masiva y sin ninguna cortapisa", de manera terrestre y por los puntos habilitados, incluida la de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

UN FUEGO QUE PODRÍA HABER SIDO PROVOCADO

La Global Sumud Flotilla ha denunciado esta madrugada un ataque con drones a una de sus principales embarcaciones atracadas en las costas de Túnez, que ha causado daños materiales por un fuego en la cubierta principal, no así personales, ya que los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo.

Sin embargo, la Guardia Nacional de Túnez ha negado horas después de que el suceso fuera un ataque con dron, en lo que ha considerado como una "noticia completamente infundada". Así, ha dicho que las llamas se originaron "en uno de los chalecos salvavidas del barco, a causa de un encendedor o una colilla".

Poco después, la Global Sumud Flotilla publicó un vídeo en su cuenta en Instagram en el que se puede ver un objeto luminoso caer desde varios metros de altura contra la cubierta, un hecho que respaldaría la versión de que el fuego fue provocado por un elemento externo, sin que Túnez se haya pronunciado al respecto.