La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (d), durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera "intolerable" que desde PP y Vox se esté cuestionando el sistema electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y ha exigido a los dirigentes de ambas formaciones "respeto" por la instituciones encargadas de velar por el proceso.

"En democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder", ha espetado la ministra portavoz, Elma Sáiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las críticas y las dudas expresadas por dirigentes de la oposición respecto a la fiabilidad del voto por correo y el voto exterior de cara a la próxima cita con las urnas.

Para la también ministra de Inclusión, "es intolerable que se cuestione el sistema electoral de nuestro país, que es uno de los más garantistas del mundo y es un ejemplo en el mundo".

Por ello, como portavoz y miembro del Gobierno, ha exigido "respeto a todas las instituciones y, por supuesto, al resto de responsables políticos a la hora de referirse al sistema electoral de nuestro país".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había manifestado este martes sus dudas de que PP y Vox acepten el resultado de las urnas. "No tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre", ha dicho en una entrevista en 'RNE', afirmando que ambas formaciones no suman mayoría dirán que se han hecho "trampas".

"¿Van a empezar a poner en duda un sistema absolutamente garantista, limpio, reconocido internacionalmente?", ha cuestionado el presidente del Gobierno, que ha asegurado que él sí reconocerá el resultado de las elecciones del 29 de noviembre.

En el Gobierno consideran de una "irresponsabilidad máxima" que PP y Vox estén cuestionando la fiabilidad del sistema electoral español. Fuentes gubernamentales esgrimen que se trata de técnicas que emplea la ultraderecha e intuyen con ello que "son conscientes de que van a perder y están preparando el terreno".

En Moncloa creen que el PP debería salir en defensa del sistema en lugar de sumarse a las teorías de los de Santiago Abascal de que habrá un pucherazo.

Por lo que se refiere a las colas que se están produciendo en algunos consulados para poder depositar el voto de cara a estas elecciones, las citadas fuentes esgrimen que no es sino la constatación de las previsiones de que habrá "una movilización histórica" en estos comicios y que los españoles en el exterior entienden que esta cita electoral "va de defender la democracia".