El Gobierno critica al PP por su abstención en la 'ley de terapias de conversión': "Votan en contra de los avances"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños durante la Jornada ‘Más orgullo menos odio’ en la Sala Ernest Lluch del Congreso. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cargado este jueves contra el Partido Popular por su abstención en el Congreso a la proposición de ley del PSOE para castigar penalmente las prácticas de conversión LGTBIQ+ y le ha acusado de "votar en contra de los avances".

El Congreso aprobó el pasado 25 de junio la proposición, impulsada por los socialistas, con 178 votos a favor (PSOE y socios), 138 abstenciones (PP) y 32 en contra (Vox), por lo que ahora continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.

Durante la jornada parlamentaria 'Nada que curar, mucho que celebrar', en la que se ha abordado esta medida, la ministra Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la importancia de incorporar al Código Penal las terapias "que pretenden transformar lo que las personas somos".

Redondo ha recordado que "lo que ocurre en las redes sociales generalmente luego se extrapola a la realidad" y ha señalado que ha aumentado el número "de delitos de odio en torno a un 30% en los últimos cinco años". Por lo tanto, ha continuado, "esta ley también es importante para decirle a las personas que estamos orgullosos de que sean como son".

En este punto, ha cargado contra el PP por su abstención, que considera equivalente a un 'no'. "Votan en contra de los avances", ha afirmado Redondo, que ha recordado que los 'populares' ya "votaron en contra del matrimonio igualitario, del que hemos celebrado 20 años", o de otras normas como la 'ley trans' o la de Igualdad de Trato y no Discriminación.

"También han sido constantes y coherentes en votar en contra de todos los avances en los derechos de las mujeres. Así que desde luego no nos pueden engañar, por más que griten 'soy maricón y del PP'", ha añadido, en referencia a la intervención del diputado del PP, Jaime de los Santos, durante el debate parlamentario del jueves pasado.

Asimismo, la ministra de Igualdad ha afirmado que el Gobierno es "el bastión de defensa" ante la "ola ultraderechista", poniendo de ejemplo los recursos de constitucionalidad presentados contra la reforma de las leyes LGTBI y Trans planteadas en la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no necesita a Vox para ser más radical que nadie", mientras que en Valencia "gobiernan a la sazón PP y Vox". "En los dos casos han pretendido limitar derechos y libertades", ha añadido.

BOLAÑOS: "NO VAMOS A PERMITIR NINGÚN RECORTE DE DERECHOS"

Por su parte, el ministro de Justicia, la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado que no solo se prohiben las terapias de conversión, sino también "la financiación pública a cualquier organismo, asociación, organización que pudiera intentar llevarlas a cabo". "No vamos a permitir ningún recorte de derechos de las personas LGTBIQ+", ha asegurado.

Al igual que Redondo, ha considerado que en la votación de una ley orgánica, como una modificación del Código Penal, "abstenerse es votar no", porque "solo cuentan los síes, y hay que sumar 176 síes". "Tú puedes pintarlo de verde, amarillo o azul, pero eres un LGTB-fóbico igual que si hubieras votado que no", ha remachado.

Con todo, ha destacado que el acuerdo para modificar el Código Penal demuestra que "existe una mayoría de avance de derechos en España".

"Hay otros asuntos con más complejidad que son donde hay posiciones más antagónicas, donde es más difícil poner de acuerdo a unos y a otros, pero en el avance en los derechos civiles, en avances como esta modificación del Código Penal para incluir las terapias de conversión como un hecho punible, existe esa mayoría y creo que esa mayoría representa fielmente lo que es nuestro país", ha destacado.

REDONDO REIVINDICA A ESPAÑA COMO REFERENTE

Por último, Redondo ha reivindicado que España es "el primer país para que cualquier persona LGTBI pueda desarrollar su proyecto de vida dignamente y desde el respeto a sus derechos humanos y a sus libertades", de acuerdo al 'Rainbow Map' de ILGA-Europe.

"Por eso es tan importante que sigamos avanzando, porque en este momento en materia de igualdad, sobre todo en materia de derechos y defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, somos un referente a nivel internacional", ha celebrado.