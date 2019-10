El Gobierno cuenta en TV francesas que Torra es un "activista" que cortó una autovía y que los violentos "usan menores"

Publicado 21/10/2019 17:35:07 CET

El asesor diplomático de Sánchez dice que lo que está en juego es que haya una sociedad plural donde los no independentistas puedan expresarse

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal asesor diplomático de Pedro Sánchez, Jose Manuel Albares, se ha sumado a los esfuerzos del Gobierno por explicar fuera de España lo que está sucediendo en Cataluña y ha concedido dos entrevistas a medios franceses donde, entre otras cosas, relata que el presidente catalán, Quim Torra, "es un presidente activista que hace tres o cuatro días estaba cortando una carretera" y que los manifestantes violentos están "usando menores" que, además, son "muy agresivos".

Albares, secretario general de Asuntos de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global en la Presidencia del Gobierno, ha acudido a la televisión BFMTV el domingo por la noche y a la emisora France Culture este lunes por la mañana.

"El Gobierno catalán, sabiendo que es minoritario en sus ideas independentistas, ha decidido usar la sentencia no como una oportunidad de pasar página y abrir un nuevo capítulo de diálogo y convivencia sino para ir a un enfrentamiento con la violencia que ustedes han descrito", ha dicho. Los 300 policías heridos, ha dicho, son muestra de la "violencia de los que se dicen manifestantes".

Albares ha dejado claro que el Gobierno no tiene ningún problema con las manifestaciones, un derecho recogido en la Constitución, pero sí ha avisado de que en los sucesos violentos hay "profesionales", también llegados de otros países de Europa, y de que están "usando a menores" que además son "muy agresivos". "Todo esto es inaceptable para los catalanes", ha remachado.

TORRA DEBE DECIDIR SI ES ACTIVISTA O PRESIDENTE

A su modo de ver, el Gobierno catalán está "completamente superado" y hace años que no gobierna. Ahora, ha señalado que el presidente catalán, Quim Torra, debe "decidir si es presidente o es activista", porque hace apenas unos días estaba "cortando una carretera", y condenar la violencia.

Además, ha recalcado que "lo que está en juego no es la independencia, que no tiene mayoría", sino "la convivencia, el vivir juntos, si Cataluña puede ser una sociedad plural donde todo el mundo, los no independentistas, puedan expresar sus pensamientos sin preocuparse".

"LA MUERTE SOCIAL"

"Hay lugares, pueblos pequeños, donde es muy complicado sacar una bandera española, se siente la presión social y no ser independentista es la muerte social", ha añadido.

En ambas entrevistas, Albares ha dicho que parte del problema reside en que los independentistas, y también el actual Gobierno catalán y su presidente, solo consideran "buenos catalanes" a quienes piensan como ellos. Además, ha señalado que, si bien el independentismo no es nuevo en España, sí lo es que los independentistas han decidido no defender sus posiciones en los Parlamentos, "sino por la vía de los hechos".

A preguntas de los periodistas, ha recalcado que "Cataluña no quiere separarse de España" porque un 52 por ciento está en contra. "Lo que es nuevo es que hay un grupo de líderes independentistas que, sabiendo que no tienen mayoría y que probablemente no la tendrán nunca, han decidido ir al enfrentamiento", ha argumentado.

Y ha añadido que esa decisión "tiene mucho que ver con la corrupción que ha habido en Cataluña", en el partido que gobierna (la antigua Convergència), que "decidió mirar para otro lado, dejar de gobernar y lanzar a la gente a una quimera".

En la entrevista realizada el domingo por la noche, Albares afirmaba que Torra debe elegir si es activista o presidente, condenar la violencia y volver al diálogo. A su juicio, Sánchez siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero el Gobierno catalán no.