1136939.1.260.149.20261124142001 La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha justificado la aprobación de una batería de reales decretos leyes este martes, en el último Consejo de Ministros que se celebra antes de las elecciones generales, porque las medidas van dirigidas "al conjunto de la ciudadanía independientemente de su ideología".

"Entendemos que las diferentes fuerzas políticas estarán de acuerdo en medidas que se dirigen al 100% de la ciudadanía", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que se ha celebrado en La Moncloa.

El Ejecutivo ha aprobado la ampliación del permiso de paternidad hasta las 20 semanas, y el que se concede por el fallecimiento de un familiar, a 10 días. También ha prorrogado las ayudas al transporte público y el impuesto a la banca para recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán a políticas de Vivienda, entre otras medidas.

Saiz ha despejado las acusaciones de electoralismo, y ha señalado que algunas medidas, como las rebajas fiscales y medidas de simplificación fiscal destinadas a los autónomos, deben entrar en vigor antes del 1 de enero a efectos de "planificación".

En la misma línea ha defendido que todas ellas son iniciativas que el Consejo de Ministros adopta "en tiempo y forma" y después de un "trabajo" y una "madurez".

En ese sentido ha recalcado que siguen gobernando hasta el último día --"estamos en plena legislatura y estamos gobernando", ha apuntado-- y cuentan con el instrumento de la Diputación Permanente del Congreso, encargada de convalidar estas medidas. "Es perfectamente democrático y perfectamente legal", ha reiterado.

INDULTO AL FISCAL GENERAL

Por el contrario, el Gobierno no ha aprobado todavía el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque todavía podrían hacerlo pasadas las generales, con el Ejecutivo en funciones. "Lo que sea en el futuro pues ya veremos", ha indicado sobre al ser preguntada por este asunto.

Hasta el momento el presidente Pedro Sánchez no ha descartado indultar a García Ortiz, condenado por revelación de secretos,aunque no ha llegado a concretar si lo haría antes o después de las elecciones.