El Gobierno defiende una Europa "que no solo mire al este" y reivindica solidaridad con "la frontera sur"

Archivo - El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, interviene durante la 6ª edición de MedCat Days, en el Palau Pedralbes, a 9 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos, ha defendido este miércoles una Europa "que no solo mire al este" y también sea "solidaria" con la frontera sur del continente pues, según ha recordado, España tiene en Ceuta y Melilla el "único" límite terrestre con África.

"Defendemos una Europa que sea capaz de combinar firmeza y cooperación. Eso requiere la solidaridad y el apoyo que España siempre ha dado a sus socios y que espera de sus socios cuando hablamos de la frontera sur", ha reclamado Sampedro durante su intervención en la presentación del 'Informe de estado de la Unión Europea 2026', elaborado por la Fundación Alternativas, donde también ha recordado que España ha apoyado a Ucrania con más de 2.500 soldados españoles desplegados en el flanco este.

Así, el secretario de Estado ha defendido que la ampliación de la UE ya no puede entenderse solo como "una cuestión de posibilidad interna", sino como "una herramienta geopolítica" y una "inversión geoestratégica" en seguridad y prosperidad, en línea con la "reunificación europea" reclamada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

España, ha dicho, trabaja para que la ampliación avance "con agilidad" hacia los Balcanes, Ucrania y Moldavia, si bien ha pedido que el reconocimiento del gallego, el euskera y el catalán como lenguas oficiales de la UE se produzca antes de la incorporación de nuevas lenguas por la adhesión de otros países.

SOBERANÍA E INTEGRACIÓN EUROPEA FRENTE AL "ULTRANACIONALISMO"

Por otro lado, el secretario de Estado ha sostenido que la UE debe "actuar rápido si no quiere caer en la irrelevancia" ante un contexto de "incertidumbre" y "transformación" marcado, primordialmente, por la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza, la tensión con Irán y el "auge de la ultraderecha" y "populismos de corte antieuropeísta" en el interior del bloque.

Dicho esto, Sampedro ha reivindicado una Unión "capaz de actuar", con "soberanía económica, energética, tecnológica e industrial" y capacidad para "defenderse" y "proteger sus cadenas de suministro".

Ha matizado, no obstante, que esa soberanía estratégica "no significa levantar muros ni dejar de comerciar", sino "abrirse más al exterior" y diversificar las fuentes de suministro con socios "verdaderamente fiables".

Además, ha insistido en que la soberanía europea es "interdependiente": "No hay soberanía militar sin industria, ni industria competitiva sin energía, ni soberanía tecnológica sin inversión suficiente en un mercado de capitales integrado".

Frente a este diagnóstico, Sampedro ha criticado a la extrema derecha por llamar "a la división, al odio y al repliegue ultranacionalista", una respuesta que a su juicio sería "la más inadecuada" ante los retos globales, ya que "ningún Estado miembro puede abordar por sí solo" la competencia con China o Estados Unidos.

SEGURIDAD Y DEFENSA

Por otro lado, el secretario de Estado ha reclamado una "política europea de seguridad" con un concepto "de 360 grados", que atienda tanto al frente oriental como a amenazas híbridas, ciberseguridad y catástrofes climáticas.

Ha apostado por avanzar hacia una política industrial europea de defensa, mecanismos comunes de financiación y, a más largo plazo, "la creación de un ejército común europeo".

En este sentido, Sampedro ha vuelto a defender la extensión del voto por mayoría cualificada en política exterior y de seguridad, y también en ámbitos hasta ahora sujetos a unanimidad como la fiscalidad, para que la UE pueda "responder con mayor rapidez y unidad" ante las crisis internacionales.

Asimismo, ha precisado que una Europa "más autónoma" en defensa no implica que se vuelva "menos transatlántica", sino al contrario, sería capaz de defender sus intereses siendo además "un socio transatlántico más sólido".

40 AÑOS DE ESPAÑA EN LA UE

Por otro lado, Sampedro ha enmarcado toda su intervención en el 40 aniversario de la adhesión española a las entonces comunidades europeas, que coincide con los 50 años de la Transición democrática en España.

Ha subrayado que "España ha duplicado su PIB per cápita en estas cuatro décadas" y que es, desde hace cinco años, "la gran economía que más crece de la eurozona", con "récord histórico" de empleo y "mínimos históricos" de desempleo y desigualdad.

Por último, el secretario de Estado ha recordado que cerca de la mitad de la población española nació después de la recuperación de la democracia y en torno al 40% después de la propia adhesión, por lo que, para muchos jóvenes, "la paz, la democracia, los derechos y Europa" resultan elementos naturales que, sin embargo, "no son irreversibles" y para protegerlos "necesitan compromiso, memoria y voluntad política".